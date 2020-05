NVIDIA, GeForce NOW’a Eklediği 19 Yeni Oyunu Duyurdu

NVIDIA GeForce NOW platformuna bugün gelen güncellemeyle birlikte 19 yeni oyun eklendi. Eklenen oyunların arasında Population Zero, Cube World gibi oyunlar bulunuyor.

GeForce NOW şu anda Google Stadia'nın en büyük rakiplerinden biri konumunda. Bilindiği üzere GeForce NOW, kütüphanesindeki oyunlara RTX'i getiriyor. GeForce NOW üzerinde Game Ready'ye gelen son ekleme, 19 adet oyunu bulut sistemine ekliyor.

Bugünün GeForce NOW güncellemesi, Game Ready koleksiyonuna aralarında çok ilgi çekici oyunlar da bulunan toplam 19 yapımı getiriyor. Bu oyunlar şu anda GeForce NOW üzerinde satın alınmaya, maksimum grafiklerle oynanmaya hazır durumda.

İşte GeForce NOW sistemine eklenen 19 oyun:

Population Zero

Age of Conan: Unchained

Blood Bowl: Legendary Edition

Cube World

Darksiders II

Door Kickers: Action Squad

EARTH DEFENSE FORCE 4.1 The Shadow of New Despair

Genesis Alpha One Deluxe Edition

Hitman: Blood Money

King’s Bounty: Warriors of the North

Sacred 2 Gold

Space Hulk: Deathwing – Enhanced Edition

STEINS;GATE

Styx: Shards of Darkness

The Guild II: Renaissance

This Is the Police 2

WORMS Armageddon

WRC 7 FIA World Rally Championship

X3: Terran Conflict

Bu oyunlar arasında hem eski hem yeni oyunlar bulunuyor. Farklı türlerden farklı zamanlarda çıkmış bu oyunların bir araya gelmesi GeForce NOW'ı bu sektörde bir adım daha öteye taşıyacak gibi görünüyor. Geniş oyun yelpazesiyle birlikte her yaştan oyuncuyu kendine çekebilecek olan platformun bu hamlesi kayıtlı oyuncu sayısını artırabilir.

GeForce NOW; PC, Android, Shield TV ve Mac cihazlarda oynanabiliyor. Tek yapmanız gereken şey, uygulamayı cihazınıza indirmek ve seçtiğiniz oyunu satın almak. Şu anda bulunduğumuz karantina ortamını da göz önüne alırsak GeForce NOW, yüksek donanımlı oyun bilgisayarına oyun için aşırı para harcamak istemeyen kullanıcılar için etkili bir çözüm yolu diyebiliriz.