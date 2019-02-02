Energizer, MWC 2019’da 26 Yeni Akıllı Telefon Tanıtacak

Dünya üzerinde ürettiği yüksek kaliteli pillerle tanınan Energizer, geçtiğimiz yıl telekomünikasyon devi Avenir Telecom ile anlaşarak akıllı telefon piyasasına giriş yapmak için önemli bir adım atmıştı. Şirket, Mobil Dünya Kongresi MWC 2019’da 26 yeni akıllı telefonu tanıtmaya hazırlanıyor.

25 Şubat tarihinde Barselona’da düzenlenecek MWC 2019, birçok akıllı telefon üreticisinin yeni modellerinin lansmanlarına ev sahipliği yapacak. Batarya ve pil üreticisi Energizer, Avenir ile birlikte geliştirilen tam 26 yeni telefonu tanıtarak fuarın en ilgi çeken markası olmaya aday. Tanıtılacak akıllı telefonların birçok dikkat çekici özelliği bulunuyor.

Energizer’ın tanıtacağı akıllı telefonlar arasında ilk olarak, açılıp kapanabilen çift ön kameralı modeller dikkat çekiyor. Kızaklı bir yapıya sahip olan ön kamera seti, 2 MP derinlik sensörünün yanında 16 MP çözünürlüğünde bir kamerayı bünyesinde barındırıyor.

Açılıp kapanabilen kameralar, Energizer Ultimate U620S Pop ve Ultimate U630S Pop isimli iki modelde karşımıza çıkacak. Ultimate U620S Pop; Helio P70 işlemcisi, 6 GB RAM’i ve 128 GB depolama alanıyla dikkat çekiyor. 6,2 inçlik FHD+ ekrana sahip olan model, üçlü bir arka kamera setine sahip olacak.

Ultimate U630S Pop ise 6,3 inçlik 720p+ ekranının yanında Helio P22 işlemci ve 6 GB RAM ile gelecek. Çift arka kameraya sahip olacak cihazda 3.500 mAh’lik bir batarya kullanılacak. Energizer, açılır kapanır kameralarıyla öne çıkan Ultimate Pop serisinin yanı sıra Power Max, Energy ve Hardcase isimli serileri de MWC 2019’da tanıtmaya hazırlanıyor.

Power Max serisi, firmanın uzmanlığını konuşturacağı bir akıllı telefon serisi olacak. 18.000 mAh’lik bataryaya sahip telefonları içinde barındıran Power Max serisi hakkında henüz tüm detaylar paylaşılmadı. Energizer’ın tüm yeni akıllı telefonları hakkındaki detayları öğrenmek için MWC 2019’u beklememiz gerekiyor fakat şimdiden söyleyebiliriz ki Energizer, MWC 2019’da iz bırakan şirketlerden biri olacak.