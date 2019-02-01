Energizer'ın Ultimate Serisi Hakkında Detaylar Ortaya Çıktı

Mobil Dünya Kongresi MWC 2019'da 26 adet yeni telefonla karşımıza çıkmaya hazırlanan Energizer'ın üretim partneri Avenir, yeni telefonlardan Ultimate serisi hakkındaki ayrıntıları paylaştı. Bu yazımızda Avenir tarafından paylaşılan detayları sizlerle paylaşacağız.

Sektörde 30 yıllık deneyime sahip olan Avenir ile ortaklık kuran Energizer, akıllı telefon piyasasında adından söz ettirecek cihazları tanıtmaya hazırlanıyor. 25 Şubat'ta başlayacak MWC 2019'da ürünlerini tanıtacak Energizer'ın Ultimate serisi hakkında ortaya çıkan detaylara gelin birlikte göz atalım.

Ultimate U620S Pop ve U630S Pop modellerinin kızaklı çift kamera sistemine sahip olması, her iki cihazın da en dikkat çeken özelliği. 16 MP ana kamerayı 2 MP derinlik sensörü ile birleştiren telefonlardan Ultimate U620S Pop, 6.2 inçlik 1080P+ bir ekranla ve MediaTek Helio P70 işlemciyle kullanıcılara sunulacak. 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip olacak cihazda microSD desteği de bulunacak.

Arka tarafta üçlü bir kamera setine sahip olan Ultimate U620S Pop'un kamera çözünürlükleri ise 16 MP + 5 MP + 2 MP olarak açıklandı. 2 MP çözünürlüğe sahip kameranın derinlik sensörü olduğu biliniyor fakat 5 MP'lik kameranın görevi hakkında bir açıklama yapılmadı. Cihazın aynı zamanda yan bölümüne konumlandırılan bir parmak izi okuyucusu bulunuyor. U620S Pop'un bataryası, 3.200 mAh kapasiteye sahip olacak.

Energizer Ultimate U630S Pop ise 6.3 inçlik 720P+ bir ekrana sahip olacak. Helio P22 yonga setine sahip cihazda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı kullanıcılara sunulacak. U620S Pop'a göre daha büyük bir bataryaya sahip olan Ultimate U630S Pop'un 3.500 mAh'lik bir bataryası bulunuyor. Arka kamera seti 16 MP + 2 MP çözünürlüğe sahip olacak cihazda parmak izi okuyucusu da bulunacak.

Cihazların piyasaya çıkış tarihlerinin de belirtildiği açıklamaya göre U630S'in Haziran ayında, U620S'in ise Temmuz ayında satışına başlanacak. Gelelim Ultimate serisinin kızaksız kameralı olan tasarımlarına. Ultimate serisinin standart ön kameraya sahip ilk modeli Energizer Ultimate U650S olacak.

Energizer Ultimate U650S'in 6.5 inçlik 720P+ bir ekranla ve 16 MP ön kameranın konumlandırıldığı bir su damlası çentiğiyle geleceği açıklandı. Cihazın arka kamera seti ise 16 MP + 2 MP'lik 2 kameradan oluşacak. 4 GB RAM ve 128 GB depolama ile piyasaya sürülecek Ultimate U650S'de Helio P22 işlemci kullanılacak. Hızlı şarj desteği de sunacak cihazın 3.500 mAh batarya ile geleceği belirtildi. Bu cihazın da Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Standart ön kameraya sahip bir diğer Ultimate üyesi ise Energizer Ultimate U620S. 6.2 inçlik 720P+ bir ekran ile karşımıza çıkacak 16 MP'lik tek ön kameraya sahip olan cihazın 16 MP + 2 MP değerlerinde ikili bir arka kamera seti bulunuyor. MediaTek MT6765 ile güçlendirilen cihazın 4GB RAM ve 64GB depolamaya sahip olacağı belirtiliyor. Büyük bataryasıyla dikkat çeken Ultimate U620S'in 4.000mAh'lik bir bataryası bulunuyor. Energizer Ultimate U620S'in Haziran ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Karşımıza çıkan son Ultimate üyesi de Energizer Ultimate U570S. 5.7 inçlik 720P+ ekrana sahip olan akıllı telefonda 16 MP ön kamera ve 16 MP + 2 MP'lik bir arka kamera seti bulunuyor. Dört çekirdekli işlemci ve 32 GB depolama sunan bu cihaz, Ultimate serisinin giriş seviyesindeki cihazı olacak. 3.000mAh bataryaya sahip olacağı açıklanan Ultimate U570S'in Nisan ayında tanıtılması bekleniyor.