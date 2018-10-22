Dante Paltosu İster misiniz: Sadece (!) 45.000 TL

Devil May Cry 5'in çıkışına adım adım yaklaşırken, Capcom tarafından gelen garip duyurularla da karşılaşmaya devam ediyoruz.

Oyun dünyası, artık garip 'bundle' paketlerine şaşırmaz oldu. Özellikle geçtiğimiz günlerde Fallout 76'nın 'Premium Edition' versiyonunda oyunun kendisinin çıkmaması sonrası, herhangi bir şeye şaşıracağımızı hiç sanmıyoruz.

Son gelen haber ise Devil May Cry 5'in 'Ultra Limited Edition' versiyondan...

Capcom, bu versiyonda oyunculara özel üretim bir ceketi de hediye edecek. 600.000 (yaklaşık 45.000 TL) etiketle satılacak olan bu versiyonda Dante, Nero veya V'nin ceketlerinden herhangi birini alabileceksiniz.

Dante Edition (45.000 TL)

Nero Edition (35.000 TL)

V Edition (30.000 TL)

Bu arada satılan bu ceketlerin oyunun yapım aşamasında 'motion capture' teknolojisinde kullanılan gerçek ceketler olduklarını ekleyelim. Yine de 45.000 TL... DMC serisini çok sevsek de sanırız bunu pas geçeceğiz.