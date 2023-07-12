Blizzard Başkanı Mike Ybarra, Diablo 4'ün Xbox Game Pass'e geleceğine dair iddiaları yalanladı.

Efsane oyun serilerinden Diablo, 5 Haziran’da dördüncü oyunuyla aramıza döndü. Milyonlarca oyuncunun anılarını tazeleyen seri, sadece ilk haftasında 5 milyondan fazla sattı. Blizzard’ın en hızlı satan oyunu oldu.

Tüm dünyada bir Diablo IV çılgınlığı yaşanırken geçtiğimiz gün yapılan bir paylaşım ise oyuna sahip olmayanların umutlarını yeşertti. Game Pass Tracker adlı Twitter hesabı, oyunun Xbox Game Pass’e gelebileceğini paylaştı.

Diablo IV'ün Xbox Game Pass'e geleceği söylentilerini ortaya çıkaran olay:

Game Pass Tracker’ın paylaşımı, Brezilya merkezli ödeme sistemi PICPAY’in hazırladığı bir görsel idi. Game Pass hediye kartlarının satışını yapan PICPAY, Xbox Game Pass’i Diablo IV görseliyle birlikte verdi.

Bu görsel kısa süre içinde uygulamadan silinse de sadece kısa süre gözükmüş olması, dedikoduları da artırdı. Ancak konuya ilişkin net açıklama doğrudan Blizzard Başkanı Mike Ybarra’dan geldi:

“Böyle bir şey yok.”

Ybarra, böylelikle oyuncularda oluşan ufak umudu daha yeşermeye başlamadan kökünden yok etti. Öte yandan geleceğe dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.