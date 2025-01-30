Öyle bir canlı düşünün ki hareket etmesine gerek kalmadan içme suyu ayağına kadar geliyor. Yani bunun için bir çaba sarf etmesine gerek kalmıyor. Çok tuhaf öyle değil mi? Üstelik tek şaşırtıcı özelliği bu da değil.

Görüntüsü, davranışları, yaşam tarzı bir hayli ilginç. Doğada birbirinden farklı özelliklere ve yeteneklere sahip neredeyse binlerce canlı var ancak bu sürüngen bir başka.

Peki bu canlı hangi şaşırtıcı özelliklere sahip?

Avustralya’nın dikenli şeytanı Moloch horridus, görüntü itibarıyla âdeta bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi.

Hatta diğer isimleri, şeytan kertenkelesi ve dağ şeytanı. Bu çölde yaşayan dikenli sürüngen, Dünya’nın en zorlu ortamlarından bazılarında gelişerek muazzam bir adaptasyon yakalamış.

İçme suyunu hareket etmeden toplamaktan, uzmanlıkla yemek bulmaya kadar, çeşitli hayatta kalma stratejileri geliştirmiş. Ayrıca Moloch horridus, dikenli görüntüsü ile anında tanınıyor.

Sertleşmiş koni biçimli pulları ise yırtıcılardan korunmasına olanak sağlıyor. Ayrıca bu canlının gövdesinin alt kısmı, üst üste binen pullarla kaplı. Bu pulların arasında ise mikro yapılar var.

Peki bu canlı, hareket etmeden içme suyunu nasıl elde ediyor?

Çiy, sabahın erken saatlerinde dikenli şeytanın vücudunda yoğunlaşıyor ve oluşan oluklar, suyu doğrudan ağzına yönlendiriyor. Bu durum, onun en kurak koşullarda bile susuz kalmamasını sağlıyor.

Böylece hayvanlar âlemindeki en etkili su toplayıcılardan biri oluyor. Bu canlı, yaklaşık 20 santimetreye kadar büyüyor. Erkekler ise dişilere göre biraz daha küçük. Renkleri soluk sarı ve kahverengiden, daha koyu kırmızıya doğru değişebiliyor.

Bu çeşitli renkler de onların çevreleri ile uyum sağlamalarına yardımcı oluyor. Aslında ona verilen dağ şeytanı ismi, onun engebeli görünümünü ve dağlık çöl arazilerine uyum sağlama yeteneğini yansıtıyor.

Öte yandan dikenli şeytanlar, yalnız yaşamayı seven canlılar.

Günlerini ise yiyecek arayarak ve güneşlenerek geçirmeyi tercih ediyorlar. Saldırgan canlılar değiller ancak yırtıcılardan kaçmaları gerektiğinde kamuflajlarına ve dikenli dış yüzeylerine güveniyorlar.

Yalnızlıktan bir hayli hoşlanan bu canlılar, sadece çiftleşme mevsiminde bir araya geliyorlar. Ayrıca onlar, yalnızca karınca yiyerek besleniyorlar. Öyle ki tek bir günde 3000’e kadar karınca yiyebiliyorlar.

Aslında bu beslenme şekli, hareketsiz yaşam tarzları ile bir hayli uyumlu. Karınca yiyerek enerjilerini koruyorlar ve bu minik canlılara olan bağlımlılıkları, onları çöl besin ağının ayrılmaz bir parçası hâline getiriyor.

Ek olarak dikenli şeytanlar, Avustralya’nın kumlu çöllerinden çeşitli çalılıklara kadar kurak arazilerde yaşıyorlar. Bu zorlu coğrafya, onların hayatta kalması için muhteşem bir fırsat. Çünkü o bölgeler, bol ısı ve bol karıncaya sahip.

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