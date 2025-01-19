Hepimizin bildiği gibi insanlarda ve hayvanlarda duyma, kulaklar ile sağlanıyor. Ancak bir hayvan hariç! Yunusların yalnızca kulaklarıyla değil, aynı zamanda dişleri ile de duyabildiklerini söylesek?

Bu bilgi ilk etapta gerçek dışı gibi gelse de aslında doğru. Bilim insanlarının yaptığı uzun soluklu araştırmalar, yunusların yeni yeteneklerini gözler önüne seriyor.

Gelin, böyle bir şeyin nasıl mümkün olabildiğine bakalım.

Yunusların ağzındaki diş sayısı 240’a kadar çıkabiliyor.

Mesela katil balina ismiyle bilinen orkalar 40-56, şişe burunlu yunuslar ise 70-105 arasında gidip gelen diş sayılarına sahip. Bilim insanları ise bu memelilerin çok sayıda dişe sahip olmasının, dişlerinin yemek dışında farklı bir işlevi olup olmadığını incelemeye değer buldu.

Araştırmalar sonucunda, yunusların diş yapısının diğer memelilerden epey farklı olduğu görüldü. Örneğin yunuslarda dişleri tutan alveol kemik, diğer hayvanlarda olduğundan daha süngerimsi bir yapıya sahip.

Ayrıca yunusların dişlerini tutan yuvalar da alışılmadık derecede daha büyük ve bu yuvalar, dişlerin daha gevşek durmasına olanak sağlıyor.

Öte yandan araştırmacılar, yunusların benzersiz bir bağ yapısına sahip olduğunu da tespit etti.

Bağın iç tabakasındaki lifler, diğer memeliler gibi dişin kökünden yayılıyor fakat dış tabakadaki lifler süngerimsi kemiğe, karmaşık bir şekilde nüfuz ediyor.

Yine bu iki katman arasında, başka bir türde rastlanmayan uzun sinir lifleri de mevcut. Bazı liflerin ucundaysa duyusal reseptörlere benzeyen ve elektrokimyasal sinyallerin daha hızlı iletilmesini sağlayan yapılar var.

Peki tüm bunlar ne anlama geliyor?

Bilim insanları bu bulgulara dayanarak yunus dişlerinin, çevredeki değişimleri algılamada önemli bir role sahip olduğunu gördü. Dişler, ses dalgalarını algılayan bir anten görevi görüyor ve bu da yunusların, su altında daha iyi duymasına olanak sağlıyor.

Özetle yunuslar, aslında sahip oldukları diş fizyolojisi sebebiyle yalnızca kulakları ile değil aynı zamanda dişleri ile de işitme duyularını güçlendiriyor.

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