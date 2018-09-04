Dışarıda bir yerlerde birçok yıldız haritasına rastlayabilirsiniz, ancak böylesini daha önce görmediğinizden eminiz.

1980'lerden kalma bir dikiş makinesi ve biraz ipliğiniz var. Bunlarla yapılabilecek en iyi şey nedir? Avustralyalı yazılım mühendisi Sarah Spencer'ın buna cevabı, bir yazıcı yapmak. Brother marka KM950i model dikiş makinesini yeniden yapılandırıp bir yazıcıya dönüştüren Spencer, makineyi "hacklemek" için bir Raspberry Pi, Arduino destekli bir kart, Python dili ve PHP/MySQL web arayüzünü kullanmış.

Yazılım mühendisinin dikiş makinelerine ilgisi 2012 yılında bir yardım merkezinde 1970 model bir makine keşfettiğinde başlamış. Ancak geçen seneye kadar, makinenin aynı piksel içerisindeki üç farklı rengi dikebilmesine olanak sağlayan bir algoritma üretememiş. Yazılım mühendisinin ürettiği bu algoritma, birçok yeni olasılığa kapı açıyor.

"15 kilogram iplik ve 100 saatlik dikişten sonra Birleşik Krallığa gitmeye hazırım!"

Geliştirilmiş "network yazıcısı örgü makinesi", bir bilgisayardan ya da bir ağ üzerinden kabul ettiği görüntüleri, tek bir örgü içerisinde iki farklı renk kullanarak dikebiliyor. Spencer, bu makineyi atkı ve battaniye tasarımlarını örmek için kullanıyordu. Ancak yakın zamanda yaptığı proje çok daha iddialı. Yazılım mühendisi, Yıldız Gözlemi: Dikili Örtü (Stargazing: A Knitted Tapestry) adını verdiği projeyle görünür evreni mavi, gri ve beyaz ipliklerle 4.6 x 2.8 metrelik bir örtüye dikti. Örtüsünü ise bu yıl İngiltere'de 31 Ağustos - 2 Eylül tarihlerinde düzenlenen Elektromanyetik Alan Kampı'nda (EMFC) insanlara sundu.

Spencer yaptığı açıklamada "Örtüde 88 takımyıldızın hepsi var. Üst tarafta Kuzey yarımküredekiler, alt tarafta ise Güney yarımküredekiler var." dedi.

Eğer böyle bir makineye sahip olmak istiyorsanız çok umutlanmamakta fayda var. Çünkü EMFC makineyi kendi bünyesine alarak ipliklerin ödemesini yaptı bile. Ancak Spencer, kendi mağazasında makineyle yapılmış birçok tasarım satıyor.