Dipsiz Göl'ü Hayata Döndürme Çalışmaları Başladı

Bilindiği üzere 12.000 yıldır varlığını sürdüren Dipsiz Göl, geçtiğimiz günlerde adı açıklanmayan iki kişinin define aramak için resmi makamlara başvurmasının ardından verilen izinle başlayan kazı çalışmalarıyla yok edilmişti. Bu vahim olayın ardından açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilgili kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Bugün itibarıyla bölgede gölü eski hâline getirebilmek için çalışmalara başlandı.

Ülkemizin sahip olduğu doğal güzelliklerden biri olan Dipsiz Göl, son dönemde güzelliğinden ziyade ne yazık ki yok olmasıyla gündeme gelmişti. Gölün yok olma süreci, bilindiği üzere define iddialarıyla başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde, Dipsiz Göl'ün altında Roma İmparatorluğu'ndan 15'inci Apollinaris lejyonunun hazinesi olduğunu iddia eden iki kişi, yetkili makamlara başvurmuş ve başvuru, Gümüşhane Valiliği'nin ile Gümüşhane Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından uygun bulunmuştu.

Kabul edilen başvuru sonrası başlayan kazı çalışmaları 4 gün sürmüş ve herhangi bir hazine izine rastlanmamıştı. Kazı çalışmalarının tamamlanmasından sonra açıklama yapan Gümüşhane Valiliği, "Göl alanı eski hâline getirilmiştir" ifadesini kullanmış ancak daha sonra gölün toprakla doldurularak yok edildiği anlaşılmıştı.

Dipsiz Göl'ü eski hâline döndürmek için çalışmalar başladı:

Gölün kurumasına ve yok olmasına neden olan kişiler hakkında soruşturma başlatan Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu vahim olaya sebep olanların görevden uzaklaştırıldığını da belirtmişti. Bu açıklamanın ardından bugün, Dumanlı köyü sınırları içindeki bölgede gölü hayata döndürme çalışmaları başladı.

İlk adım olarak göle doldurulan toprağı boşaltan ekipler, alanın aslında uygun hâle getirilmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirttiler. Gölü geri kazanmak için yapılan planlamaya göre suya dayanıklı kireçli ve killi toprak kullanılarak zemini hazırlanan gölün içine su doldurulmayacak ve bölgedeki karın erimesi beklenecek. Böylece Dipsiz Göl'ün doğal hâline dönmesi sağlanacak.

Prof. Dr. Osman Bektaş: 'Gölün eski hâline dönüp dönmeyeceğini zaman gösterecek'

Karadeniz Teknik Üniversitesi eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, gölün yeniden hayata döndürülmesi çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Çalışmalar tamamlansa bile gölün eski hâline dönmesi için zamana ihtiyaç olduğunu söyleyen Bektaş, şu ifadeleri kullandı:

"Kazı sırasında gölün doğal yapısı muhtemelen bozulmuştur çünkü bilinçli bir kazı yapılmamış. Orası, öyle ya da böyle bir şekilde dengedeydi. Gelen su ile buharlaşan su arasında bir denge vardı. Gölün beslenme yolları kapandıysa doldurduktan sonra o su kaçar gider. Yapılan çalışmalarla gölün doğal yolla mı yoksa taşınacak suyla mı eski hâle geleceğini zaman gösterecek."

Gölün tamamen eski hâline dönüp dönmeyeceği merak konusu ancak bu konuda çaba gösterilmesi umutları yeşertiyor. Gölün zemininde yapılan çalışmalar sonrasında karın eriyip gölü yeniden oluşturması bekleniyor ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.