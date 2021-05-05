Discovery medya grubunun dijital yayın platformu discovery+, bugün itibarıyla BluTV'de yayına başladı. Söz konusu entegrasyon ile hem BluTV içerikleri yurt dışına açılıyor hem de Discovery+ içeriklerine en bir ücret ödemeden erişilebiliyor.

Popüler bilim, teknoloji ve tarih odaklı bir medya grubu olan Discovery'nin geçtiğimiz aylarda duyurmuş olduğu dijital yayın platformu discovery+, birbirinden kaliteli binlerce içeriği ile BluTV'ye geldi. Geçtiğimiz aylarda BluTV'nin yüzde 35 hissedarı haline gelen Discovery, artık tüm içeriklerini TV seyircilerinin yanı sıra BluTV abonelerine de sunacak.

BluTV kurucusu ve CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ ile Discovery Grup Başkan Yardımcısı Jamie Cooke, düzenlemiş oldukları basın toplantısı ile discovery+’ın, BluTV’de yayına başladığını bizzat duyurdular. Tahmin edebileceğiniz gibi BluTV abonelerinin discovery+ içeriklerine erişmek için herhangi bir ek ücret ödemeleri gerekmeyecek.

BluTV aboneleri, discovery+ entegrasyonu sayesinde Altın Peşinde, Tamirat Tadilat, Ölümcül Av, Evliliğe 90 Gün ve Emlak Avcıları gibi popüler programların yanı sıra Olimpiyat Oyunları, Roland Garros ve Giro d'Italia gibi popüler spor organizasyonlarını da herhangi bir ek ücret ödemeksizin takip edebilecekler.

BluTV abonelerinin bugün itibarıyla izleyebilecekleri discovery+ kanallarından bazıları şu şekilde;

Discovery Channel

TLC

DMAX

ID

Discovery Science

Eurosport 1

Eurosport 2

Bazı discovery+ özel içerikleri:

Donald Trump: A Faking It Special

Super Soul – Oprah

Gold Rush: Freddy Dodge's Mine Rescue

90 Day Diaries

Amy Schumer Learns to Cook ve Lady Gucci

Düzenlenen çevrimiçi basın toplantısında konuşan Aydın Doğan Yalçındağ, "Dünyanın önde gelen medya ve eğlence şirketlerinden biri olan yeni stratejik ortağımız Discovery ile iş birliğimizden dolayı heyecan duyuyoruz. BluTV, orijinal içerik üretimini özenle seçilmiş yerli ve yabancı içerik portföyü ile birleştirmeye odaklanarak Türk SVOD pazarının büyümesine öncülük etmiştir. Vizyon ve stratejimizi paylaşan, BluTV'yi büyüme yolunda bir sonraki aşamaya taşıyacak yeni bir ortağa sahip olduğumuz için mutluyuz.

Bu güçlü ortaklık, BluTV’nin hem yerel hem de bölgesel gücünü göstermekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’de üretilen içeriğin değerinin bir kez daha altını çiziyor. Bu ortaklık ile BluTV orijinal prodüksiyonları ve dolayısıyla Türkçe içerikler dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine sunulacak. BluTV olarak uzun süredir Türkiye dışında daha geniş bir kitleye ulaşmaya kararlıydık. BluTV için küresel olarak daha güçlü bir gelecek inşa ederken, Discovery’ye bölgesel olarak heyecan verici yeni iş perspektifleri ve fırsatları sunacağız" ifadelerini kullandı.

Discovery Grup Kıdemli Başkan Yardımcısı ve CEEMEA Bölge Müdürü Jamie Cooke ise, "discovery+’ı Ocak ayında dünyanın çeşitli yerlerinde piyasaya sürmeye başladık ve bugüne kadar 40'tan fazla ülkede lansmanımızı gerçekleştirdik. 84 milyon nüfusuyla Türkiye'nin de artık bu gruba katılması bizler için çok heyecan verici. Bu bizim için büyük bir büyüme potansiyeli anlamına geliyor. Discovery olarak içeriklerimizi takipçilerimizle buluşturmak için her zaman yeni yollar arıyoruz. BluTV ile ortaklığımız, Discovery’nin varolan başarısının üzerine ekleyerek sunduğumuz hizmeti nasıl geliştirdiğimizin en iyi örneğidir" şeklinde konuştu.