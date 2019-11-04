Disney CEO'su: Kısa Sürede Çok Fazla Star Wars Filmi Çektik

Yakın bir zaman sonra Star Wars serisinin dokuzuncu halkası Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi filmini izleyicilerle buluşturmaya hazırlanan Disney’in CEO’su Bob Iger, kısa bir süre zarfında beklenenden çok daha fazla Star Wars filmi yayınladıklarını söyledi.

BBC Radio ile bir röportaj gerçekleştiren Disney CEO’su Bob Iger, gelecekte çıkacak yeni Star Wars filmleri hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Kısa bir süre içinde çok fazla Star Wars filmi çektiğimizi ve yayınladığımızı düşündüğümüzü daha önce de açıkça söyledim” diyen Iger, filmlerin gişe performansları sebebiyle hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramadıklarını ifade etti.

Star Wars evrenindeki her filmin çok özel olduğunu belirten Iger, önemli olanın nicelik değil, nitelik olduğunu söylüyor. Daha önce de Star Wars filmlerinin yayınlanma sıklığı hakkında açıklamalarda bulunan Disney CEO’su, Han Solo spin-off’unun hayal kırıklığı yaşatan gişe performansından sonra zamanlama konusunda biraz daha dikkatli olacaklarını belirtmişti. İkonik karakterin gençlik yıllarını konu alan film, dünya çapında yalnızca 392 milyon dolar gişe hasılatı toplamıştı.

Yönetmen koltuğunda Ron Howard’ın oturduğu Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi, Aralık 2017’de vizyona giren ve dünya çapında topladığı 1,3 milyar dolar hasılatla tüm zamanların en başarılı Star Wars filmi olan Star Wars: Son Jedi’den sadece beş ay sonra yayınlanmıştı.

Disney, geçtiğimiz haftalarda Game of Thrones’un yaratıcıları David Benioff ve DB Weiss’ın üreteceği yeni Star Wars üçlemesinin iptal edildiğini açıklamıştı.

Bu yılın geri kalanında iki Star Wars yapımı izleyeceğiz. Bunlardan biri, 1983 yılındaki Jedi'nin Dönüşü filmindeki olaylardan beş yıl sonrasını anlatacak olan Disney+ dizisi Mandalorian; diğeri ise 20 Aralık’ta vizyona girecek Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi olacak. Her iki yapımın nasıl bir performans göstereceği büyük bir merak konusu.