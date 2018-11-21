Disney+ Platformuna Rocket ve Groot’un Mini Dizisi Gelebilir

2019 yılının yaklaşmasıyla beraber Disney’in kendi yayın platformunu oluşturma çabaları yoğunlaşmış durumda. Yayın servisine özel olması planlanan mini diziler arasında Rocket ile Groot’un yer aldığı bir dizinin de olabileceği konuşuluyor.

Disney’in, yayın platformu Disney+ için pek çok Marvel mini dizisi çekeceği konuşuluyor. Tom Hiddleston’un Loki mini dizisi kesinleşmiş durumda. Ayrıca Elizabeth Olsen’in Scarlet Witch’i ve Jeremy Renner ile henüz kimin oynayacağı bilinmeyen Kate Bishop’lı Hawkeye dizisi gibi diziler de bu serviste gösterime girecek. Söylentiler bu serilere Rocket ile Groot’un başrolünde yer aldıkları bir dizinin de ekleneceği yönünde.

Bu mini dizinin fikri Marvel Studios’un patronu Kevin Feige’ye sunulmuş durumda. Stüdyonun, James Gunn’ın kovulmasının ardından en erken 2021 yılında çekilebilecek olan Galaksinin Koruyucuları’na olan ilgiyi canlı tutmak adına böyle bir girişimde bulunması kimseyi şaşırtmaz. Daha önce de Rocket ve Groot’un başrolünde olduğu, kısa çizgi filmlerden oluşan bir internet serisi de yayında.

Daha önce Vin Diesel de Groot’un ne kadar özel ve ne kadar büyük potansiyele sahip bir karakter olduğundan bahsetmiş ve James Gunn ile birlikte bir spin-off yapabileceklerinden bahsetmişti. James Gunn artık konunun dışında kalmış olsa da fikir hala destekleniyor gibi gözüküyor.