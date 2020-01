2020 yılının başlamasıyla Disney Plus kullanıcıları, bazı filmlerin platformdan kaldırıldığını fark ettiler. Disney'in açıklama yapmadan kaldırdığı filmler arasında Dr. Dolittle, Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde, Evde Tek Başına gibi klasikler de yer alıyor.

Disney, Disney Plus platformunu kurmadan önce uzunca bir süre Vault üzerinden film yayını yapıyordu. Filmlerin DVD'lerinin Blu-ray'lerinin piyasa sürüldüğü dönemlerin arasında aktif olan Vault, sınırlı bir sürede filmlere erişmek isteyenler tarafından yoğun olarak kullanılıyordu. Yeni yayın platformu ile birlikte Disney, filmlere erişimin üyeler için sürekli olacağının sözünü vermişti ancak Disney Plus kullanıcıları, bu sözün tüm filmler için geçerli olmadığını fark ettiler.

2020'nin başlamasıyla birlikte Disney Plus'ın kütüphanesindeki bazı filmlerin yok olduğu görüldü. Kaldırılan filmler arasında Dr. Dolittle, Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde, Evde Tek Başına, Evde Tek Başına 2, Sokak Arkadaşları gibi klasikler de yer alıyor. Tüm filmler herhangi bir uyarı yapılmadan kaldırılırken Disney Plus da konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Sorun lisans sözleşmeleri:

Disney Plus kullanıcıları, yayın platformunun açıklama yapmaması nedeniyle şaşkınlık yaşadılar çünkü HBO ve Netflix gibi rakip platformlar, her ay yeni içeriklere ve platformdan çıkarılacak içeriklere ilişkin bülten yayınlıyor. Disney Plus ise yalnızca yeni içeriklere dair bilgilendirme yapıyor.

Bununla birlikte platformun içeriklerin süresiz bir biçimde kalacağına dair hiçbir söz vermediği de belirtiliyor. İddialara göre içeriklerin kaldırılmasının sebebi, çeşitli eski anlaşmaların yarattığı engeller. Lisans sürelerinin dolmasıyla birlikte filmlerin yeniden platforma dâhil olabileceği de vurgulanıyor.

Geçen kasım ayında açıklama yapan Disney Plus sözcüsü; platformda her ay değişen filmler olmayacağını, Pamuk Prenses ve Avcı, Pinokyo, Sindirella, Orman Çocuğu, Küçük Denizkızı ve Aslan Kral gibi Disney klasiklerinin sürekli olarak Disney Plus'ta yer alacağını söylemişti ancak Disney'in Black Panther gibi yapımlarının 2026 yılında Netflix'e geri döneceği belirtiliyor. Bazı Disney Plus kullanıcıları da bazı filmlerin son izlenme tarihlerinin gizli olduğunu belirterek bunun lisans sözleşmelerinin ve belirli anlaşmaların sona erebileceğinin işareti olarak gördüklerini söylüyorlar.

Daha önce Disney CEO'su Bob Iger, Disney Plus kullanıcılarının istedikleri zaman platformdaki içerikleri indirebileceklerini söylemişti fakat daha sonra bir sözcü, indirilen içeriklerin ancak o içerik Disney Plus'ta yayınlanmaya devam ettiği sürece oynatılabileceği düzeltmesini yapmıştı.

2019 yılında, Bak Şu Köpeğe ve Garfield 2: A Tail of Two Kitties filmleri de Disney Plus'tan kaldırılmıştı. Önümüzdeki yıllarda, lisans sözleşmeleri nedeniyle Disney Plus platformundaki içeriklerin değişmeye devam edebileceği belirtiliyor.