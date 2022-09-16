Efsane bilim kurgu serisi Blade Runner'ın dizisinin çıkacağı doğrulandı. Blade Runner 2099 ismi verilecek yapım, 2017'de çıkan ikinci filmin 50 yıl sonrasında geçecek ve Amazon Prime Video üzerinden yayınlanacak.

Philip K. Dick’in ‘Android’ler Elektrikli Koyun Düşler mi?’ romanından uyarlanan ve 1982 yılında vizyona giren bilim kurgu türündeki Blade Runner’ın, sinema tarihinin en ünlü bilim kurgu filmlerinden biri olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Efsane sinemacı Ridley Scott tarafından çekilen yapımın, bir de 2017’de çıkış yapan ‘Blade Runner 2049’ isimli bir devam filmi bulunuyor.

Harrison Ford’un başrolde yer aldığı ilk film, 2019 yılı Los Angeles’ında insanlar ve replicant ismi verilen gelişmiş android’ler arasında yaşananlara odaklanıyordu. Arrival, Dune gibi filmlerin arkasındaki isim Dennis Villeneuve’ün yönettiği, başrolünde de Ryan Gosling’in bulunduğu ikinci film ise ilkinden 30 yıl sonra polislik yapan bir replicant’ın yaşadıklarını anlatıyordu. ‘Kült’ olarak nitelendirilen serinin geçtiğimiz aylarda da bir dizisinin yapılacağı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise bu konuda bir gelişme yaşandı.

Blade Runner 2099, Prime Video’da yayınlanmak için onay aldı

Amazon’da geliştirilme aşamasında olan Blade Runner dizisi Prime Video’da yayınlanmak için onay aldı. Gelen açıklamalarda ilk filmin yönetmenliğini yapan Ridley Scott’ın ‘Blade Runner 2099’ ismi verilecek dizide yapımcılık yapacağı belirtildi. Shining Girls dizisini kaleme alan ünlü senarist Silka Luisa’nın da Amazon, Alcon Entertainment ve Scott Free Productions ortaklığında çekilecek yeni yapımın yazarlığını yapacağı aktarıldı.

Amazon Studios’un başı Vernon Sanders da yaptığı açıklamalarda, “Ridley Scott’ın yönettiği orijinal Blade Runner, tarihin en iyi ve en etkili bilim kurgu filmlerinden biri olarak nitelendiriliyor. Bu yüzden biz de Blade Runner 2099’u tüm dünyadaki Prime Video müşterilerimize sunacağımız için çok heyecanlıyız” ifadelerini kullandı. Yapımı çekecek diğer şirketlerden temsilciler de büyük Silka Luisa’nın oluşturduğu hikâye ile Blade Runner evreninin genişleyeceğini ve beklentileri karşılayacaklarını ifade etti.

Blade Runner 2099, isminden de anlaşılacağı üzere ikinci filmin 50 yıl sonrasında geçecek. Dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve çıkış tarihi ile ilgili ise henüz bir bilgi bulunmuyor. Seriye ait Blade Runner: Black Lotus isimli bir animasyonun geçtiğimiz yıl Adult Swim’de yayınlandığını da ekleyelim. Bu animasyon, 2032 yılında bir kadın replicant’a odaklanıyordu.