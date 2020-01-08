Öğrenciler, Bilişim Dersini Kartondan Bilgisayarla İşliyor

Diyarbakır'da bilişim teknolojileri öğretmeni Orkun Şahin, okulda hiç bilgisayar olmadığı için öğrencilerine kartondan bilgisayar yaptırdı. Öğrenciler ekranı, klavyesi ve mouse'u kartondan olan maketlerle bilgisayar kullanmayı öğreniyor.

Diyarbakır‘ın Eğil ilçesindeki Şehit Mehmet Aygün Ortaokulu öğrencileri, okulda bilişim sınıfı ve bilgisayar olmadığı için karton ve kağıttan bilgisayar yaptı. Öğrencilere tasarımı yaptıran bilişim teknolojileri öğretmeni Orkun Şahin, okullarında imkan olmadığı için öğrencilere bilgisayarı bu şekilde tanıttığını anlattı.

Maket bilgisayarlara "Teknolojisiz Tasarım Projesi" adını veren Şahin, tahtaya bilgisayarın parçalarını çizdi ve öğrencilerden karton ve kağıt kullanarak evde bilgisayar ekranı, klavye ve fare yapmasını istedi. Öğrenciler, evlerinde yaptıkları bilgisayar parçalarını sınıfa getirip birleştirirken, öğretmenlerinin yazıcıdan çıkarıp dağıttığı harflerle de klavyeyi oluşturdu.

Öğretmen Şahin, "Hazırladığım proje ile tahtaya bilgisayarın parçalarını çizdim. Çocuklardan bu parçaları evlerinde kendi imkanlarıyla, anlayabildikleri ve yapabildikleri kadarını hazırlayıp getirmelerini istedim. Kimi fare kimi klavye kimi de ekranı yapıp getirdi. Bu projede amaç çocukların bir nebze de olsa bilgisayar görmeleri. Bilişim sınıfımız yok ama önlerinde bir bilgisayar varmış gibi, ekran karşısına geçip bu dersi biraz da olsa hissetmelerini ve sevmelerini istedim." dedi ve gerçek bir bilişim sınıfı istediklerini belirtti.

Çocukların en büyük hayali bilgisayara dokunmak:

Çocukların en büyük hayalinin gerçek bir bilgisayara dokunmak ve dersi bilgisayar üzerinden öğrenmek olduğunu aktaran Şahin, projeden olumlu dönüşler aldığını söyledi. Öğrencilerden Sevda Aslan, "Daha önce hiç bilgisayar kullanmamıştım. Bilgisayarın nasıl bir şey olduğu kafamda canlandı. Hocamız hangi tuşun ne işe yaradığını anlattı. Bilgisayarı sadece televizyonda görmüştüm. Daha önce hiç dokunmamıştım" dedi.

Diğer bir öğrenci Suna Malçok ise, "Daha önce hiç bilgisayara dokunmadım. Evde bunu yaparken, dokunmuş gibi hissettim, güzel bir duygu oldu içimde” derken, Muhammed Malçok ise “Bilgisayar gördüm ama hiç dokunmadım. Çok güzel bir duyguydu. Bilgisayar olmadan öğretmenimiz bize bilgisayarı öğretiyor. Ona teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Webtekno'dan Diyarbakır'daki öğrencilere 5 adet bilgisayar sözü:

Kurucumuz İbrahim Akman'ın da Twitter'dan ifade ettiği üzere Webtekno olarak, öğrencilerimize 5 adet bilgisayar gönderme sözü veriyoruz. Bilgisayarları öğrenci arkadaşlarımıza ulaştırmak için öğretmenleri Orkun Şahin'e ulaştık. Gelişmelerden siz takipçilerimizi de haberdar edeceğiz.