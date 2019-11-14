DJI'dan Yakındaki Drone'ları İzleyebilecek Mobil Uygulama

Drone üreticisi DJI, akıllı telefon kullanıcılarının yakındaki drone'ları takip edebilecekleri bir mobil uygulama üzerinde çalışıyor. Uygulamanın 2020 yılında yayınlanması hedefleniyor.

Drone ve hava fotoğrafçılığının önde gelen markalarından DJI, akıllı telefonu olan herkesin yakınındaki drone'ları izlemesini sağlayacak bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Şirketin bu çalışması, drone endüstrisinde veri şeffaflığı konusunda büyük yankı uyandırdı.

DJI, izleme teknolojisinin akıllı telefon uygulamasıyla kullanıcılara sunulmasını sağlayacak. Uygulamayı kullananlar, sadece Wi-Fi aracılığıyla yakınındaki bir drone'un kimlik numarasını, konumunu, yüksekliğini, hızını ve yönünü görebilecekler. Uygulamanın gerekli onayları alması halinde 2020 yılında yayınlanması planlanıyor. Çinli şirket, yeni teknolojinin amacının "emniyeti artırmak ve güvenlik" olduğunu belirtti.

Uzaktan tanıma teknolojisinin, casusluk veya ticari hava araçlarını bozma gibi kötüye kullanımları önlemek için kullanılabileceği öne sürülüyor. Drone yoluyla yapılan casusluklar dünyanın dört bir yanındaki havaalanlarında büyük gecikmelere neden oluyor ve havaalanı işletmecileri drone karşıtı savunma sistemleri kurmak için milyonlarca dolar harcıyor.

DJI, uygulamasının Wi-Fi Aware özellikli akıllı telefonlarda, 1 kilometre çapındaki drone'lar üzerinde çalışacağını söyledi. Model listesi açıklanmasa da uygulama, sadece DJI ürünlerini değil, son birkaç yıl içinde üretilen tüm drone'ları algılayabilecek.

Yeni uygulama, DJI tarafından 2017 yılında piyasaya sürülen ve casus drone'ları takip etmek için özel bir sistem olan AeroScope kadar etkili olmayacak. AeroScope çok daha güçlü aktarım gücüne sahip ve kilometrelerce mesafedeki drone'ları tespit edebiliyor.