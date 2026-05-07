Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şirketin 6G planlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Vodafone Grubu’nun daha önce İspanya’da yürüttüğü 6G testleri artık Türkiye’de yapılacak. Bu adım, Türkiye’yi yeni nesil mobil teknolojilerde global merkezlerden biri hâline getirebilir.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Türkiye’nin teknoloji alanındaki konumunu güçlendirecek önemli bir açıklamada bulundu. Aksoy’a göre Vodafone Grubu, 6G testlerini artık Türkiye’de gerçekleştirecek. Yani bugün hâlâ 5G’yi konuşurken, bir sonraki büyük mobil internet dönemi için Türkiye şimdiden sahneye çıkıyor.

Bu açıklama önemli çünkü 6G, yalnızca “daha hızlı internet” anlamına gelmiyor. Gelecekte otonom sistemlerden akıllı şehirlere, fabrikalardan sağlık teknolojilerine kadar birçok alanda kullanılacak altyapının temelini oluşturacak. Vodafone’un testleri Türkiye’ye taşıması da ülkenin bu yarışta daha görünür olmasını sağlayabilir.

Vodafone’un 6G test merkezi Türkiye’ye geliyor

Engin Aksoy’un açıklamasına göre Vodafone’un İspanya’nın Malaga kentindeki 6G test ve inovasyon çalışmaları artık Türkiye’ye taşınıyor. Aksoy, “Bugün 5G’yi konuşuyoruz, 6G’ye daha zamanımız var ama Vodafone Grubu artık 6G testlerini Türkiye’de yapacak.” sözleriyle bu değişimi duyurdu.

Bu hamle, Türkiye’nin sadece teknolojiyi kullanan bir pazar değil, aynı zamanda yeni teknolojilerin denendiği ve geliştirildiği bir merkez hâline gelmesi açısından dikkat çekici. Vodafone, Türkiye’yi grup içinde daha stratejik bir noktaya konumlandırırken, 6G için yapılacak testler de bu vizyonun en somut adımlarından biri olacak.

5G yeni geldi ama Vodafone şimdiden 6G’ye hazırlanıyor

Türkiye’de 5G dönemi 1 Nisan 2026 itibarıyla başladı. Vodafone da bu süreçte 81 il ve 922 ilçede 5G hizmeti sunduğunu açıkladı. Şirketin açıklamasına göre kullanıcıların ortalama internet hızları 4G dönemine kıyasla 2 ila 3 kat artarken, bazı bölgelerde bu fark 10 kata kadar çıkabiliyor.

Ancak 5G’nin asıl etkisi yalnızca telefonlarda daha hızlı video izlemekten ibaret değil. Vodafone’a göre kurumlar tarafında 5G; fabrikalarda otomasyon, limanlarda takip sistemleri, artırılmış gerçeklik çözümleri ve düşük gecikmeli veri aktarımı gibi alanlarda çok daha büyük değişimler yaratıyor.

6G, geleceğin bağlantı teknolojilerini şekillendirecek

6G’nin son kullanıcıya ulaşması için hâlâ zaman var. Ancak operatörler, teknoloji şirketleri ve donanım üreticileri bu altyapılar üzerinde yıllar öncesinden çalışmaya başlıyor. Çünkü yeni nesil mobil teknolojiler; anten sistemleri, yazılım tabanlı şebekeler, yapay zekâ destekli optimizasyon ve çok düşük gecikme gibi birçok farklı bileşenden oluşuyor.

Vodafone’un Türkiye’de yapacağı testler de bu yüzden önemli. Şirket, yalnızca bugünün 5G altyapısını büyütmekle kalmayacak, bir sonraki nesil bağlantı teknolojileri için de Türkiye’de denemeler yapacak. Bu da ülkemizin global telekom ekosisteminde daha fazla söz sahibi olmasının kapısını aralayabilir.

Peki bu kullanıcılar için ne anlama geliyor?

Kısa vadede 6G testlerinin telefonlarımızda hemen bir değişiklik yaratmasını beklememek gerekiyor. Yani yarından itibaren telefonlarımızda 6G logosu görmeyeceğiz. Ancak bu tarz testler, yıllar sonra kullanılacak teknolojilerin bugünden şekillenmesini sağlıyor.

Uzun vadede ise 6G; daha hızlı internet, daha düşük gecikme, daha güvenilir bağlantı ve yapay zekâyla daha uyumlu şebekeler anlamına gelebilir. Vodafone’un bu testleri Türkiye’de yapacak olması, ülkemizin bu teknolojilere daha erken hazırlanması açısından oldukça değerli.