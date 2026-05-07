Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Vodafone 6G Testlerini Türkiye'de Yapacağını Açıkladı

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şirketin 6G planlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Vodafone Grubu’nun daha önce İspanya’da yürüttüğü 6G testleri artık Türkiye’de yapılacak. Bu adım, Türkiye’yi yeni nesil mobil teknolojilerde global merkezlerden biri hâline getirebilir.

Vodafone 6G Testlerini Türkiye'de Yapacağını Açıkladı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Türkiye’nin teknoloji alanındaki konumunu güçlendirecek önemli bir açıklamada bulundu. Aksoy’a göre Vodafone Grubu, 6G testlerini artık Türkiye’de gerçekleştirecek. Yani bugün hâlâ 5G’yi konuşurken, bir sonraki büyük mobil internet dönemi için Türkiye şimdiden sahneye çıkıyor.

Bu açıklama önemli çünkü 6G, yalnızca “daha hızlı internet” anlamına gelmiyor. Gelecekte otonom sistemlerden akıllı şehirlere, fabrikalardan sağlık teknolojilerine kadar birçok alanda kullanılacak altyapının temelini oluşturacak. Vodafone’un testleri Türkiye’ye taşıması da ülkenin bu yarışta daha görünür olmasını sağlayabilir.

Vodafone’un 6G test merkezi Türkiye’ye geliyor

Engin Aksoy’un açıklamasına göre Vodafone’un İspanya’nın Malaga kentindeki 6G test ve inovasyon çalışmaları artık Türkiye’ye taşınıyor. Aksoy, “Bugün 5G’yi konuşuyoruz, 6G’ye daha zamanımız var ama Vodafone Grubu artık 6G testlerini Türkiye’de yapacak.” sözleriyle bu değişimi duyurdu.

Bu hamle, Türkiye’nin sadece teknolojiyi kullanan bir pazar değil, aynı zamanda yeni teknolojilerin denendiği ve geliştirildiği bir merkez hâline gelmesi açısından dikkat çekici. Vodafone, Türkiye’yi grup içinde daha stratejik bir noktaya konumlandırırken, 6G için yapılacak testler de bu vizyonun en somut adımlarından biri olacak.

5G yeni geldi ama Vodafone şimdiden 6G’ye hazırlanıyor

Türkiye’de 5G dönemi 1 Nisan 2026 itibarıyla başladı. Vodafone da bu süreçte 81 il ve 922 ilçede 5G hizmeti sunduğunu açıkladı. Şirketin açıklamasına göre kullanıcıların ortalama internet hızları 4G dönemine kıyasla 2 ila 3 kat artarken, bazı bölgelerde bu fark 10 kata kadar çıkabiliyor.

Ancak 5G’nin asıl etkisi yalnızca telefonlarda daha hızlı video izlemekten ibaret değil. Vodafone’a göre kurumlar tarafında 5G; fabrikalarda otomasyon, limanlarda takip sistemleri, artırılmış gerçeklik çözümleri ve düşük gecikmeli veri aktarımı gibi alanlarda çok daha büyük değişimler yaratıyor.

6G, geleceğin bağlantı teknolojilerini şekillendirecek

6G’nin son kullanıcıya ulaşması için hâlâ zaman var. Ancak operatörler, teknoloji şirketleri ve donanım üreticileri bu altyapılar üzerinde yıllar öncesinden çalışmaya başlıyor. Çünkü yeni nesil mobil teknolojiler; anten sistemleri, yazılım tabanlı şebekeler, yapay zekâ destekli optimizasyon ve çok düşük gecikme gibi birçok farklı bileşenden oluşuyor.

Vodafone’un Türkiye’de yapacağı testler de bu yüzden önemli. Şirket, yalnızca bugünün 5G altyapısını büyütmekle kalmayacak, bir sonraki nesil bağlantı teknolojileri için de Türkiye’de denemeler yapacak. Bu da ülkemizin global telekom ekosisteminde daha fazla söz sahibi olmasının kapısını aralayabilir.

Peki bu kullanıcılar için ne anlama geliyor?

Kısa vadede 6G testlerinin telefonlarımızda hemen bir değişiklik yaratmasını beklememek gerekiyor. Yani yarından itibaren telefonlarımızda 6G logosu görmeyeceğiz. Ancak bu tarz testler, yıllar sonra kullanılacak teknolojilerin bugünden şekillenmesini sağlıyor.

Uzun vadede ise 6G; daha hızlı internet, daha düşük gecikme, daha güvenilir bağlantı ve yapay zekâyla daha uyumlu şebekeler anlamına gelebilir. Vodafone’un bu testleri Türkiye’de yapacak olması, ülkemizin bu teknolojilere daha erken hazırlanması açısından oldukça değerli.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Tüm iPhone 17 Modellerinin Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Tüm iPhone 17 Modellerinin Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Sudan Ucuz Fiyata İyi Özellikler Sunan Tablet Redmi Pad 2 9.7 Tanıtıldı

Sudan Ucuz Fiyata İyi Özellikler Sunan Tablet Redmi Pad 2 9.7 Tanıtıldı

7500 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon HONOR Play 80 Plus Tanıtıldı

7500 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon HONOR Play 80 Plus Tanıtıldı

Samsung Kamera Düzenini Değiştiriyor: S27 Ultra’da Bir Kamera Eksilebilir

Samsung Kamera Düzenini Değiştiriyor: S27 Ultra’da Bir Kamera Eksilebilir

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

10.200 mAh'lik Devasa Bataryaya Sahip Bütçe Dostu Telefon vivo Y600 Pro Tanıtıldı

10.200 mAh'lik Devasa Bataryaya Sahip Bütçe Dostu Telefon vivo Y600 Pro Tanıtıldı

Acayip Uygun Fiyata 120 Hz Ekran, 6000 mAh Batarya Sunan POCO C81 Pro Tanıtıldı

Acayip Uygun Fiyata 120 Hz Ekran, 6000 mAh Batarya Sunan POCO C81 Pro Tanıtıldı

Vodafone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Clio Fiyatına B-SUV Var!

Mayıs 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Clio Fiyatına B-SUV Var!

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: İşte Türkiye'de En Çok Tercih Edilen SUV Otomobil Taigo'nun Yeni Fiyatı

Mayıs 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: İşte Türkiye'de En Çok Tercih Edilen SUV Otomobil Taigo'nun Yeni Fiyatı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com