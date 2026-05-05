Samsung, ABD'de iki yeni ekran teknolojisi tanıttı. Bunlardan biri tek dokunuşla kan basıncını ve kalp atış hızını ölçebilen bir akıllı telefon ekranı.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, her türden kategoriden ürünler çıkarmasıyla bildiğimiz firma. Durum böyle olunca da çok ilginç teknolojilerini farklı ürünlere entegre ettiğini görebiliyoruz. Şimdi ise böyle bir gelişme yaşandı. Firma, ABD’deki bir fuarda yeni teknolojilerini tanıttı.

Firma, fuarda Flex Chroma Pixel ve Sensor OLED isimleri verilen ve devrim niteliğinde özelliklerle gelen yeni ekran teknolojilerini bizlerle buluşturdu. İlginç olan şey ise bu ekran teknolojileri sağlık özelliklerini bile içerebiliyor.

Kalp atış hızı ve kan basıncı ölçebilen telefon ekranı

Samsung'un "Flex Chroma Pixel" ekranı, fosforesan duyarlı floresans (PSF) gibi yeni nesil ışık yayan malzemeleri verimli yüksek parlaklıkta bir ekran sağlayan tescilli polarizasyon teknolojisiyle birleştirerek 3.000 nit'e kadar tepe parlaklığı sunabiliyor. Şirket, bu paneli akıllı telefonlardan ziyade televizyonlarında ilk kez kullanıma sunacağını belirtmiş. Hem renk hem de parlaklık konusunda önemli avantajlar sağlayacak.

Ancak asıl dikkat çeken duyuru Sensor OLED ile ilgili. Bu ekran teknolojisi **organik fotodiyotları (OPD) **ekrana entegre ediyor ve yayılan ışığı kalp atış hızı ve kan basıncı gibi sağlık ölçümlerinde kullanmaya olanak tanıyabiliyor. Üstelik telefonlar için geliştiriliyor. Yani tek bir dokunuşla kalp atış hızı ve kan basıncını ölçebilen bir telefon ekranı olarak nitelendirebiliriz.

Samsung, akıllı telefon boyutunda 6,8 inçlik bir panel içinde "Sensor OLED" teknolojisini fuarda sergilemiş ve gelecekte bir telefonda görebileceğimizin sinyallerini vermiş. Şirket, RGB ve OPD piksellerini tek bir ekran katmanına entegre etmeyi başararak 500 PPI piksel yoğunluğuna ulaştığını söylüyor. Tabii ki şimdilik sadece geliştirilme aşamasında olan bir teknoloji. Umarız bir gün gerçeğe dönüşür.