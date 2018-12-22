DJI'ın arama kurtarma ya da gözlemleme işleri için tasarlanmış yeni drone'u termal kamerasıyla çok büyük bir artıya sahip olacak.

DJI, Mavic 2 Enterprise Dual isimli endüstriyel kullanımlar için tasarlanmış yeni drone’unu tanıttı. Bu modelde FLIR işbirliğinde geliştirilen termal kameralar da kullanıldığı için drone gözetleme ve arama kurtarma gibi görevlerde kullanılabilecek. Bu teknoloji sayesinde pilotlar, bir objenin sıcaklığını görüp belirli sıcaklık aralıklarını gözlemleyebilecekler.

DJI’ın standart drone’larının aksine Mavic 2 Enterprise Dual yalnızca endüstriyel kullanımı amaçlıyor. Bu endüstriyel kullanımların arasında yapıları yukarıdan gözlemlemesi gereken firmalar, binaları kuş bakışı şekilde gözlemleyerek çalışma yapması gereken işletmeler bulunuyor.

Drone’da bulunan termal kamera, bir objenin yanı sıra alanın sıcaklığını da ölçebiliyor. Bu sayede içinde bulunulan alanın en düşük ve en yüksek ısısının yanı sıra ortalama ısısı da ölçülmüş oluyor.

Endüstriyel kullanımlar için üretilmiş Mavic 2 Enterprise Dual drone, 2.699 dolarlık bir fiyata sahip.