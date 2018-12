Gerek ticari gerekse kişisel amaçlarla kullanılan droneların uçaklara ne kadar zarar verebileceğini anlamak isteyen bilim insanları, yaptıkları testlerde inanılmaz bir video çekti.

Son yılların moda hobilerinin başında drone uçurmak geliyor. Yüzlerce metre yükselebilen ve kilometrelerce gidebilen bir drone almak gayet kolay. Pek çok bölgede drone uçurmak yasak olsa da, drone’ların verebileceği hasar henüz tam olarak anlaşılabilmiş değil.

Dayton Üniversitesi’nden bilim insanları, yaptıkları deneylerde bir adet DJI Phantom 2 drone’u, saatte 380 kilometre hızla bir uçağın kanadına attılar. Uçakların uçma hızına yakın olan bu hızda yaşanacak bir çarpışmanın etkisini gösteren bir de video çektiler. Araştırmacılara göre bu tarz bir durumun yaratacak olduğu etki ne havacılık ne de drone sanayisi tarafından tam olarak anlaşılamamış.

Drone, çarpışma esnasında bir mermi gibi hareket ederek uçak kanadından içeri giriyor. Yolcu uçakları normal uçaklardan daha büyük olduğu için muhtemelen etki daha az olacaktır ancak daha büyük drone'lar ya da ticari drone'lar işin içine girdiğinde ortaya çok daha büyük riskler çıkıyor.

Drone’lar konusunda havacılık sektörü çok dikkatli. İngiltere’nin en büyük havaalanlarından Gatwick’te bir pisti ihlal eden kimliği belirsiz drone'lar yüzünden uçuşlar yaklaşık bir gün aksamış, yolcular başka uçuşlara yönlendirilmek durumunda kalmıştı.

Hasarın boyutu ve etkisi, drone’un boyuna ve uçağın hızına bağlı olarak değişiyor. 2017 yılında Kanada’da yaşanan bir olayda, yolcu uçağı ile bir drone çarpışmış ve uçağa zarar vermişti. Yine de bu uçak sıkıntısız ve güvenli bir iniş gerçekleştirmeyi başarmıştı. Drone’ların motorlara ya da diğer yüzeylere çarpmaları durumunda verebilecekleri hasar ise milyon dolarlar ile ölçülüyor.

Dayton Üniversitesi Araştırma Enstitüsü’nde araştırmayı yürüten Kevin Poorman, ciddi bir drone kazasının yaşanmasının sadece zaman meselesi olduğunu ve bu konuda çok az araştırma yapıldığını belirtiyor.

Alliance for System Safety of Unmanned Aircraft System Through Research Excellence derneğinin araştırmalarına göre drone'lar kokpit camlarını kırabilir, sıkışan drone bataryaları araçta yangın çıkmasına sebep olabilir.

Pek çok yerde havaalanları yakınında ve çeşitli bölgelerde drone uçurmak suç kapsamına giriyor ve ciddi hapis ve para cezalarına sebep oluyor.