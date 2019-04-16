DNA Testlerine Göre Stonehenge’i Yapanlar Anadolu Göçmeni

Yapılan bir DNA araştırmasının sonuçlarına göre, tarihin en ünlü anıtlarından birisi olan Stonehenge’i inşa edenler Anadolu’dan göç etmiş.

İngiltere’de bulunan Stonehenge, tarihin en önemli ve en meşhur anıtlarından bir tanesi olarak biliniyor. Tarihi yapının nasıl yapıldığı ve taşların nereden gelip nasıl böyle dizildiği büyük bir merak konusu.

İngiliz araştırmacılar, İngiltere’de M.Ö 800 ila 5500 yılları arasında yaşayan insanların kalıntılarından topladıkları DNA örneklerini, aynı dönemde yaşayan diğer Avrupa halklarıyla karşılaştırdı.

Yapılan karşılaştırma işlemi sonucunda Britanya’da yerleşik hayata geçen kavimlerin Anadolu’dan yola çıktığı, İber yarımadası üzerinden adaya yerleştikleri keşfedildi.

M.Ö. 6000 yılında başlayan büyük göç sonucunda Anadolu’dan yola çıkan kavimler iki farklı yoldan ilerledi. Bir kısmı Tuna Nehri üzerinden ilerleyerek Orta Avrupa ve Balkanlar’a giderken, diğer kısmı sahili takip ederek bugün İspanya’nın üzerine kurulduğu İber yarımadasına gitti. Daha sonra kuzeye dönen bu halklar en sonunda kendilerini İngiltere’de buldu.

Bu toplumlar adaya tarım anlayışını da getiren kavimler oldu. Daha önce küçük avcı toplayıcı grupların yaşadığı ada, tarımla tanışmış oldu. Bu halk ayrıca büyük taşlardan oluşan heykelleri de inşa eden topluluk olarak belirlendi.

DNA analizleri, iki grubun çok karışmadığını söylüyor. Esmer ve mavi gözlü avcı toplayıcı halkın yerine sarışın, beyaz tenli ve kahverengi gözlü halk adaya yerleşti. Avcı topluluklarsa zamanla kayboldu.

Araştırmacılar, ilk zamanlarda Britanya’da yaşayan halkın bugün İspanya ve Portekiz’de yaşayanlara yakın olduğunu belirtti.