Doctor Who'nun Yeni Sezonu Ekim Ayında Çıkıyor

Birçok insanın sevip izlediği uzay-zaman konulu dizi Doctor Who'nun yeni sezonu, BBC kanalında Ekim ayında yayınlanacak.

1960'lı yılların sonunda bilim kurgu türündeki ilk dizilerden biri olarak yayın hayatına başlayan Doctor Who, aradan geçen 50'yi aşkın yıla rağmen hala devam ediyor. James Bond serisine benzer biçimde başrol oyuncusunu sürekli değiştirerek bunu başarabilen dizinin ana teması uzay yolculuğu yapabilen birinin maceraları.

Doctor Who'nun yeni sezonundaki Doktor'u ilk kez bir kadın canlandıracak; Jodie Wittaker ise bu noktada 13. Doktor olarak karşımıza çıkacak. İlk bölümü BBC America'da 7 Ekim 2018 Pazar günü yayınlanacak olan 11. sezon 1. bölüm, aynı zamanda Büyük Britanya'da da aynı gün yayınlanacak.

Yeni sezonun ilk bölümünün adı "The Woman Who Fell To Earth (Dünya'ya Düşen Kadın)" olurken Chris Chibnall'ın yazdığı ilk bölüm olacak. 7 Ekim'den sonra her pazar yeni bölümle izleyeciler karşısına çıkacak olan Doctor Who'nun bu sezonunun kaç bölüm süreceği ise belirsiz.