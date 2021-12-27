Doctor Who’nun yılbaşı özel fragmanı yayınlandı. Jodie Whittaker’ın seriye veda edeceği son 3 bölümden birincisi olacak ‘Eve of the Daleks’, yılbaşında yayınlanacak.

Yurt dışında ‘bayram sezonu’ olarak adlandırılan kasım ve aralık ayları, barındırdığı bayram ve özel günlere özel birçok eğlenceyi beraberinde getiriyor. Dizi severlerin bu dönemde en sevdikleri şeylerden biri, sevdikleri dizilerin bayram özel bölümlerini izlemek. Cadılar Bayramı, Şükran Bayramı, Noel geride kaldı. Yeni yıla girerken izlenecek dizilerden biri de bugün yayınlanan bir fragmanla belli oldu.

Doctor Who’nun ‘Eve of the Daleks’ isimli yeni yılbaşı özel bölümünün fragmanı bugün yayınlandı. Jodie Whittaker’ın oynadığı 13. doktor ve arkadaşlarının 2022 yılına hızlı bir giriş yapacağı aksiyon dolu bölüm, 1 Ocak 2022 tarihinde BBC One'da yayınlanacak.

Doctor Who: Eve of the Daleks fragmanı:

Yılbaşında yayınlanacak ‘Eve of the Daleks’, zaman döngüsü odaklı konusuyla tam bir bilim-kurgu klasiği olacak. Yılbaşı temalı bölüm aynı zamanda Jodie Whittaker’ın seriye veda edeceği son 3 bölümden ilki olacak. Baharda yayınlanacak ikinci bölümden sonra sonbaharda yayınlanacak üçüncü bölümle Whittaker, BBC’nin 100. yılı kutlamalarıyla diziden ayrılacak.

‘Eve of the Daleks’ bölümünde Whittaker’a konuk oyuncu olarak Aisling Bea, Adjani Salmon, ve Pauline McLynn eşlik edecek. Ayrıca dizinin şu anki sorumlusu Chris Chibnall’un yanı sıra 2005’te Doctor Who’nun ‘yeni dönem’ini başlatan Russell T. Davies de dizinin 60. yıldönümü nedeniyle 2023 sezonunda diziye dönüş yapacak. Ancak Davies’in açıklamalarına göre yeni doktorun kim olacağı henüz belli değil.