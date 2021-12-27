The Batman'in vizyona girmesine yaklaşık 3 ay kala Warner Bros. filmin üçüncü fragmanını yayınladı. Catwoman'ın bol bol göründüğü fragman, yarasa-kedi ikilisinin ilişkisine odaklandı.

Yeni bir Batman göreceğimiz Batman filminin çıkışına daha haftalar var. Baharla birlikte gelecek film hakkında oyuncu kadrosundan konusuna kadar birçok şey öğrendik. İlk fragman 1 yıl önce çıktı ve ikincisi 2 ay önce geldi. Çıkışa 3 ay kala Warner Bros. araya bir fragman daha sıkıştırdı.

Robert Pattinson’ın başrolde olacağı The Batman’in üçüncü fragmanı bugün akşam saatlerinde yayınlandı. ‘THE BATMAN - The Bat and The Cat’ adındaki yeni fragmanın odağı ise Catwoman’dı.

‘The Batman’in Catwoman’lı yeni fragmanı:

Warner Bros. Pictures'ın resmi YouTube kanalından bugün paylaşılan fragman, Batman ve Catwoman arasındaki ilişkiye dair ufak detaylara yer verirken senaryodan da ufak tefek ipuçları sundu. Fragmandan yarasa kılıklı kahramanımızı önceki serilerden biraz farklı göreceğimiz belli oluyor. Zaten filmin yönetmeni Matt Reeves’in açıklamaları da bu yönde olmuştu. Reeves, yeni Bruce Wayne’i oluştururken ünlü alternatif rock ve grunge grubu Nirvana’nın solisti ve gitaristi Kurt Cobain’den ilham aldığını açıklamıştı.

Robert Pattinson’ın yanı sıra Colin Farrel, Jeffrey Wright, Paul Dano, Zoe Kravitz ve Andy Serkis gibi isimleri de oyuncu kadrosunda bulunduran film, yine yönetmen Reeves’in ifadeleriyle “şu ana kadar karşılaşacağınız en korkutucu Batman’i size gösterecek”. The Batman, 4 Mart 2022 tarihinde beyaz perdeye yansıyacak.