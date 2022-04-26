Elon Musk'ın dün akşam Twitter'ın tamamını resmen satın almasıyla Dogecoin, %30'dan fazla değer kazandı. Elon Musk'ın en büyük destekçisi olduğu kripto para birimi, haber öncesinde 0,12 dolar seviyelerindeydi.

Birkaç gündür aşağı yönlü hareket içinde olan kripto para piyasası, dün akşam Elon Musk’ın Twitter’ı satın aldığının resmen duyurulmasıyla bir toparlanma sürecine girdi. Haber gelmeden önce 38.700 dolar seviyelerinde dolaşan Bitcoin, haberle birlikte yeniden 40 bin doların üstüne çıktı.

Fakat dün gecenin asıl yükselen yıldızıysa, artık tamamen Elon Musk’la ilişkilendirilen Dogecoin (DOGE) idi. Dogecoin, Elon Musk haberine kadar kripto para piyasasıyla paralel şekilde düşmeye devam etmiş, haberden önce de son dönemin en düşük seviyesi olan 0,12’ye kadar gerilemişti. Fakat haberin paylaşılmasıyla müthiş bir değer kazandı.

Dogecoin %30'dan fazla değer kazandı

Elon Musk’ın Twitter’ı satın aldığı açıklamasıyla birlikte Dogecoin’in değeri, 0,12 seviyelerinden 0,1711’e kadar yükseldi. Dogecoin, bu yazıyı yazdığımız an itibarıyla son 24 saat içinde %33 değer kazandı ve 0,1650 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu yükseliş, Elon Musk henüz Dogecoin hakkında yeni bir paylaşım yapmamasına rağmen gerçekleşti.

Kripto para piyasası, Avrupa ve ABD’den gelen enflasyon ve para politikasında sıkılaşma konusundaki açıklamaların ardından büyük düşüş yaşamıştı. Tüm dünyada enflasyonun artmasına yol açan ve para politikalarında değişiklik yapılmasına neden olan temel gelişmeyse elbette Rusya – Ukrayna savaşıydı.