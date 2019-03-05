Son dönemlerde adı sıklıkla skandallarla anılan sosyal medya platformu Facebook, yeni özellikler duyurmaya devam ediyor.

Facebook, “Tributes” adını verdiği yeni özelliğini kullanıma sundu. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, kutlama gibi paylaşımlarda anılacak kişinin zaman tüneline mesaj bırakmak zorunda kalmayacak. Kişinin profil gizlilik ayarlarına da bağlı olarak arkadaşları kişinin zaman tünelinde paylaşım yapmaya devam edecek fakat küçük bir değişikle birlikte: Paylaşımda bahsedilen hesabın Tributes özelliği varsa, kutlama günü yapılan paylaşımlar bu sekmeye aktarılacak.

Kişinin ölümünden sonra aktif olacak “Vasiyet Hesabı” özelliğini aktif etmiş bazı Facebook kullanıcıları, bugün yeni özellikle ilgili bir bildirim aldı. Facebook Yardım Merkezi sayfası yeni özelliği şöyle tanımlıyor:

“Arkadaşlarının ve ailelerinin paylaşım yapabileceği, doğum günlerini anabileceği, anılarını ve daha fazlasını paylaşabileceği bir anma profili.”

“Vasiyet hesabı”; kimlerin paylaşım yapabileceğini, kimlerin profili görebileceğini ve yapılan paylaşımları silme gibi bazı özelliklere sahip. Ayrıca, ölen kişinin etiketlendiği gönderileri kimlerin görebileceğini ayarlayabiliyor veya etiketi kaldırabiliyor. Eğer ki kişinin zaman tüneli açıksa, vasiyet hesabı zaman tünelini kapatabiliyor.

Vasiyet hesapları, neredeyse hesaba tamamen hakim oluyormuş gibi görünse de ölen kişinin hesabına giremiyorlar, özel mesajları okuyamıyorlar, arkadaş ekleyemiyorlar ve arkadaşlıktan çıkaramıyorlar. Facebook'un bu ilginç yeniliğinin kullanıcılar tarafından beğenilip beğenilmeyeceğini önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.