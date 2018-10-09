ABD'li Çocuk, Türkiye'de Yapılan Bir Ameliyatla İyileşti

ABD’nin Las Vegas kentinde yaşayan 3 yaşındaki Connor Manser, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri bünyesinde gerçekleştirilen ameliyatla duymaya başladı.

Doğuştan işitme sinirlerinin gelişmemesine bağlı işitme kaybı olan Connor Manser, ülkesinde uygun tedavi imkanları bulunmadığı için ülkemize getirildi. Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Sennaroğlu ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burçak Bilginer başkanlığındaki ekip tarafından tetkikleri gerçekleştirilen Manser, daha sonra aynı ekip tarafından ameliyata alındı.

Sennaroğlu, çocuğun doğuştan işitme kaybı olan gencin hem işitsel beyin sapı implantı ameliyatının hem de iç kulağa tıbbi bir cihaz takılan kolear implant ameliyatının aynı anda yapıldığını ve bu iki ameliyatın aynı anda yapılabildiği tek ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

Sennaroğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“ABD’de yapılan tetkiklerde çocuğun işitme sinirlerinin olmadığı belirlenmiş ve yapacak bir şey olmadığı belirtilmiş. Babası, dünyaca tanınan House Klinik’e başvuruyor ve orada da önce implant ve sonrasında beyin sapı ameliyatı yapılması gerektiği belirtiliyor. İki ameliyatın bir arada sadece Hacettepe’de yapılabileceğini belirterek, Türkiye’ye yönlendiriliyor.”

Prof. Dr. Burçak Bilginer de ameliyatın nasıl gerçekleştirildiğini basınla paylaştı:

"Koklear implant takıldıktan sonra hastayı, kafatasının diğer yanında işlem yapacağımız için çeviriyoruz. Diğeri sağ tarafa takıldığı için biz sol tarafta çalıştık. Kulağın arka tarafında ana sinüsün önünden 5-6 santimetrelik ciltte kesi açarak giriyoruz. Buradan giriş yapabilmemiz için minimum ölçülerde kemik parçası çıkarıyoruz. İmplantı yerleştireceğimiz yere yuva yapıyor ve beyin zarını açıyoruz.

Bu aşamadan sonra doğal koridorlardan beyne hiç zarar vermeden beyin sapına ulaşıyoruz. İşitme çekirdeklerine ulaşarak, cihazı bu çekirdeklerin üzerine yerleştiriyoruz. İşlem tamamlandıktan sonra ara veriyoruz ve odyologlar test yapıyor ve geri bildirim alındığında ameliyatı sonlandırıyoruz. Bu gerçekten çok zor ve ekiple hareket edilmesi gereken, tecrübe isteyen büyük bir ameliyat.”

Doktorlar, hastanın şu an iki kulağının da duyabildiğini ve genel sağlık durumunun oldukça iyi olduğunu belirtiyorlar.