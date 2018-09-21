Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi görevlisi Dr. Gül Dölen’in tarafından yürütülen bir araştırma kapsamında, ahtapotlara uyuşturucu hap verildi. Bu araştırmayla beyin yapıları, biz dahil herhangi bir canlıya benzemeyen ahtapotlarla çok fazla ortak yönümüzün olduğunu gösterdi. Hapı alan ahtapotlar, insan gibi davranmaya başladılar.

Sekiz bacaklı eklemsiz canlılar olan ahtapotlar, kesinlikle dünyanın en tuhaf canlılarından birisi konumundalar. Beyin yapıları, bazı koşullar altında gösterdikleri davranışlar ve son araştırmalar, onların daha çok merak edilmelerine neden oldu. Bu alanda yapılan son araştırma ise ABD’nin Maryland eyaletinde bulunan Johns Hopkins Üniversitesi’nde görevli Türk araştırmacı Dr. Gül Dölen tarafından yönetildi.

Dr. Gül Dölen yönetimindeki araştırma ekibi, “ekstazi” olarak bilinen bir tür sentetik uyuşturucu türü MDMA haplarını bir grup ahtapota verdiler. Çalışmalar, erkek ve dişi olarak iki gruba ayrılmış olan ahtapotları, MDMA çözünmüş suya bekletilmeleriyle başladı. Hayvanlar 30 dakika boyunca uyuşturucu çözünmüş su içinde bulundular. Hayvanlar daha sonra çok bölmeli ve uyuşturucunun çözülmediği havuza alındılar.

Bölmeli havuza ayık durumda olan ahtapotlar yerleştirildi. Ayık durumdaki dişi ahtapotlar, kafeste olan yalnız erkek ahtapottan kaçmaya çalıştılar. Sonra devreye uyuşturucu etkisi altında olan ahtapotlar sokuldu. İşler bu noktada garipleşti, çünkü az evvel birbirleriyle temas kurmaktan kaçınan ahtapotlar, bu kez fiziksel temas kurmaya başladılar.

MDMA haplarının insanlar üzerinde de benzer etkilere neden olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir durum. Yapılan deneneyde ahtapotların MDMA etkisi altındayken tıpkı insanlar gibi davrandıkları ortaya çıktı. Deneydeki ahtapotlar, bir şekilde uyuşturucu etkisi altındayken daha kolay fiziksel temas kurmaya eğilim gösterdiler.

Dr. Gül Dölen’in yaptığı bu araştırma, ahtapotların MDMA haplarına nasıl tepki verdiklerini ölçümlemek için değildi. Ekip, ahtapotlar gibi karmaşık hayvanların nasıl sosyalleştiklerini, birbirleriyle ilişki kurarlarken dokunma davranışını nasıl sergilediklerini incelemek istedi.