Dolar Kuru, Hangi Oyunun Fiyatını Ne Kadar Artıracak?

Dolar kurundaki ani artış, tüm ürünlerin fiyatlarını tek tek vururken oyun piyasasında fiyatlar hala güncellenmiş değil. Peki olası bir fiyat artışında hangi oyunun fiyatı ne kadar olacak?

Başta dolar olmak üzere neredeyse tüm döviz kurlarında gerçekleşen ani yükseliş, akıllı telefondan bilgisayarlara, televizyonlardan beyaz eşyalara kadar tüm teknoloji ürünlerinin fiyatlarını yavaş yavaş etkilemeye başladı. Peki döviz kuru oyun dünyasını nasıl etkileyecek? Biliyoruz ki popüler pek çok oyunun fiyatı henüz döviz kurundaki artışa göre güncellenmedi.

Belki bugün, belki yarın; tüm oyunların fiyatları döviz artışına göre bir güncelleme alacak. Peki bu fiyat güncellemesi gerçekleştiğinde hangi oyunun fiyatı ne kadar olacak? Aşağıdaki liste, henüz bir fiyat güncellemesi almamış popüler oyunların eski fiyatlarını ve fiyatı güncellendiği takdirde muhtemel yeni fiyatını gösteriyor.

Assassin’s Creed: Odyssey

Eski Fiyat: 410 TL (PS4, Xbox, PC)

Yeni Fiyat: 533 TL (PS4, Xbox, PC)

Battlefield 5

Eski Fiyat: 269 TL (PS4, Xbox) - 290 TL (PC)

Yeni Fiyat: 350 TL (PS4, Xbox) - 377 TL (PC)

Call of Duty: Black Ops 4

Eski Fiyat: 229 TL (PS4, Xbox) - 258 TL (PC)

Yeni Fiyat: 299 TL (PS4, Xbox, PC)

Darksiders III

Eski Fiyat: 179 TL (PS4, Xbox) - 240 TL (PC)

Yeni Fiyat: 233 TL (PS4, Xbox) - 312 TL (PC)

Fallout 76

Eski Fiyat: 350 TL (PS4, Xbox) - 280 TL (PC)

Yeni Fiyat: 455 TL (PS4, Xbox) - 365 TL (PC)

FIFA 19

Eski Fiyat: 359 TL (PS4), 340 TL (Xbox, PC) - Standart sürüm

Yeni Fiyat: 470 TL (PS4), 440 TL (Xbox, PC) - Standart sürüm

Forza Horizon 4 Standard Edition

Eski Fiyat: 229 TL (Xbox, PC)

Yeni Fiyat: 299 TL (Xbox, PC)

Hitman 2

Eski Fiyat: 209 TL (PS4, Xbox) - 102 TL (PC)

Yeni Fiyat: 272 TL (PS4, Xbox) - 133 TL (PC)

Just Cause 4

Eski Fiyat: 209 TL (PS4, Xbox) - 180 TL (PC)

Yeni Fiyat: 270 TL (PS4, Xbox) - 234 TL (PC)

Marvel’s Spider-Man

Eski Fiyat: 299 TL (PS4)

Yeni Fiyat: 380 TL (PS4)

NBA 2K19

Eski Fiyat: 319 TL (PS4, Xbox) - 180 TL (PC)

Yeni Fiyat: 415 TL (PS4, Xbox) - 234 TL (PC)

PES 2019

Eski Fiyat: 259 TL (PS4, Xbox) - 198 TL (PC)

Yeni Fiyat: 337 TL (PS4, Xbox) - 258 TL (PC)

Red Dead Redemption 2

Eski Fiyat: 299 TL (PS4, Xbox)

Yeni Fiyat: 380 TL (PS4, Xbox)

Shadow of the Tomb Raider

Eski Fiyat: 209 TL (PS4, Xbox) , 190 TL (PC)

Yeni Fiyat: 270 TL (PS4, Xbox) , 247 TL (PC)