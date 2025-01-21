ABD'nin yeniden başına geçen Donald Trump, Mars'a insan göndereceklerinin sözünü verdi. Elon Musk da bu açıklamayı coşkuyla karşıladı.

Donald Trump, dün gerçekleştirilen yemin töreniyle resmen yeniden ABD’de başkanlık koltuğuna oturdu. ABD Başkanı, tören sırasında görevi boyunca neler yapmayı planladığına dair de açıklamalarda bulundu. Bunlardan biri de ülkenin uzay hedefleriydi.

Yeni ABD Başkanı, açıklamalarında Mars’a insan göndereceklerinin sözünü verdi. Trump’a yakınlığıyla bilinen ve uzay konusunda en çok öne çıkan şirketlerden biri olan SpaceX’in patronu Elon Musk da törendeydi.

ABD hükûmetinin uzay hamlelerinin değişebileceğini gösteriyor

Bu açıklama ABD hükûmetinin uzay ve Mars konusundaki yatırımlarının değişebileceğini gösteriyor. Öyle ki geçen yıl NASA bütçesi yeniden Ay’a götürecek Artemis görevi için yenilenmişti. Trump hükûmetiyle aynı zamanda Mars’a astronot göndermeye daha fazla odaklanıldığını görebiliriz.

Normalde NASA, Mars’a insansız görevleri zaten düzenliyordu. Hatta şu anda Perseverance Gezgini gibi robotlar Kızıl Gezegen’de bulunuyor. İlk insanlı görevi ise 2030’larda yapmayı hedefliyordu. Trump ile bu planların daha da hızlanıp hızlanmayacağı merak konusu.

Trump, açıklamasında yıldızlara olan hamlelerini sürdüreceklerini belirtirken Mars’a Amerikan bayrağı dikeceklerinin sözünü verdi. Arkasında oturan Musk da onu coşkulu bir şekilde destekledi. Musk’ın SpaceX şirketinin nihai amacı Mars’a insan göndermek.

Dev firma, bu kapsamda insanlık tarihinin en büyük roketi Starship’i geliştiriyor. Önceki hükûmet, Starship’in testlerine çok fazla kirli suyu sulak alanlara döktüğü için bazı kısıtlamalar getirmişti. Trump ile bunun değişip SpaceX’e daha çok özgürlük tanındığını görebiliriz.