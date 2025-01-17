SpaceX, Starship için 7. test uçuşunu gerçekleştirdi. Super Heavy isimli taşıyıcı, bir kez daha iniş sırasında yakalandı. Ancak kapsül kısmı patladı. Görev hem başarılı hem başarısız oldu.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın yönettiği uzay taşımacılık şirketi SpaceX, geçtiğimiz saatlerde bir test gerçekleştirdi. Bu test kapsamında Starship, yedinci kez uzaya gönderildi. Ancak bu test sırasında beklenmedik bir olay yaşandı. SpaceX'in test uçuşu hem başarılı hem başarısız oldu.

Hatırlayan okurlarımız vardır; SpaceX, geçtiğimiz ekim ayında da benzer bir test uçuşu gerçekleştirmiş ve uzay aracını yeryüzünde yakalamayı başarmıştı. İşte bugün gerçekleştirilen testte de aynı durum yaşandı. SpaceX, devasa boyuttaki Super Heavy isimli uzay aracını yakalamayı başardı.

Ancak bu kez de başlık patladı

SpaceX'in test uçuşunda Starship olarak anılan kapsül ile ilgili çok da beklenmedik bir şey yaşandı. SpaceX ekibi, kapsül ile iletişimi kaybettiler. Uzay aracı, bir süre sonra patladı. Uzay aracının patlamadan sonraki hâli kameralara yansıdı. Açık konuşmak gerekirse bu patlama, büyük bir görsel şölen yaşanmasına neden oldu. Eğer her şey yolunda gitseydi Starship, fırlatmadan bir saat kadar sonra Avustralya'nın batı kıyısına başarılı bir iniş yapacaktı.

Starship'in neden patladığına ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Ancak SpaceX mühendisleri, bu kapsülü bir süredir daha iyi bir hâle getirmek için uğraşıyorlardı. Yaşanan olay, bir yerlerde hata yapılmış olabileceğini düşündürüyor.

İşte SpaceX'in test uçuşuna ilişkin paylaşılan videolar: