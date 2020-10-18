Geliştiricisi bu yılın başında vefat eden bağımsız oyun Don't Make Love, Steam üzerinde ücretsiz oldu. Oyun, birbirine aşık iki peygamberdevesinin etrafında şekilleniyor ve oyuncuları inanılmaz bir ikilemin içerisine sürüklüyor.

Bir ilişki çıkmazının içinde olduğumuz, çok derin anlamlar taşıyan bağımsız oyun Don't Make Love, Steam'de ücretsiz oldu. İlk başta çok basit gibi görünen bu oyun, esasında geliştiricisinin bir nevi kendini anlattığı bir yapım.

Oyunda, garip insan davranışları sergileyen iki peygamberdevesinden biriyiz ve üreyip ürememe konusunda zorlu bir karar vermemiz gerekiyor. Bu zor bir karar çünkü iki peygamberdevesi de birbirine çok aşık ama eğer çiftleşirlerse dişi peygamberdevesinin iç güdülerine teslim olma ve erkek peygamberdevesinin vücudunu parçalama şansı çok yüksek.

Oyunun geliştiricisi bu yılın başında vefat etmişti:

Don't Make Love, bu yılın başlarında hayatını kaybeden İtalyan bağımsız oyun geliştiricisi Dario D'Ambra'nın anısına ücretsiz oldu. Dario'nun ortakları ve arkadaşları, oyunun ücretsiz oluşunu "Bu oyun, kişisel deneyimlerini, düşüncelerini ve duygularını iletme ihtiyacı duyan harika bir insan tarafından geliştirildi" sözleriyle duyurdu.

Eşiyle çiftleşirse ölecek olan bir peygamberdevesi olarak oynadığımız oyunda, aşkımızı sürdürmekle en insani içgüdülerimizden birini gerçekleştirmek arasında bir ikilemde kalıyoruz. Tamamen diyaloglar üzerine kurulu olan oyunda, aslında kendi diyaloğumuzu hiçbir kısıtlama olmadan yazarak sohbeti ve yanıtları şekillendirmeye çalışıyoruz.

Erkek ya da dişi peygamber devesini seçerek oynayabildiğimiz Don't Make Love'da ayrıca birden fazla son ve farklı oyun senaryoları bulunuyor. Bununla birlikte oyunun grafik tarafında sinematik his veren bir tür görsel romana benzediğini söyleyebiliriz. Ayrıca oyundaki müziğin de partnerimizin ruh haline göre değiştiğini belirtelim.

Don't Make Love, şu anda Steam üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor. Buradaki bağlantıya tıklayarak oyunun Steam sayfasına ulaşabilir, oyun hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve oyunu indirebilirsiniz.