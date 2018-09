ABD'de yaptığı sağlık programı ile milyonlarca izleyiciye ulaşan Dr. Mehmet Öz, televizyonda yayınlanacak olan tıp temalı bir dizinin yapımcılığını üstlenecek.

ABD'de yaşamasına rağmen milyonlara ulaşan TV programı sayesinde tüm Türkiye'nin ve dünyanın tanıdığı, 2018-2019 sezonunda da yayınlanmaya devam edecek olan Dr. Oz Show'un sunucusu Doktor Mehmet Öz, eşi Lisa Öz ile birlikte tıp temalı bir dram dizisinin idari yapımcılığını üstleniyor.

New York'ta geçecek olan ve Medical Avengers programından ilham alınarak yaratılan MD-1 adlı dizi, insanları felaket anlarında hastaneye götürmeden acil müdahale ile tedavi eden bir grup doktoru ele alacak. Dizinin yapımcısı ise Öz'ün uzun yıllardır tıp programında birlikte çalıştığı Sony Pictures Televison olacak.

CBS kanalında daha önce de tıp temalı, Dr. Harley A. Rotbart'ın ‘Miracles We Have Seen: America’s Leading Physicians Share Stories They Can’t Forget’ adlı kitabının uyarlaması olan bir dizinin yapımcılığını üstlenen Öz çifti, bu yeni dizi ile birlikte ikinci ortak projelerine imza atmış olacak.

Çiftin daha önce yapımcılığını üstlendiği dizi, birinin somut veriler ışığında hareket eden, diğerinin ise inançlarına dayanan iki doktorun hikayesine yer vermekteydi.