Dragon Quest XI'in Yeni Sürümü İçin Ücretsiz Demo Yayınlandı

Square Enix, 4 Aralık'ta yayınlanacak yeni oyunu Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition'ın demo sürümünü yayınladı. Xbox One, PlayStation 4 ya da PC için ücretsiz olarak indirilebilen demo sürüm, oyunun giriş bölümlerinin tamamını içeriyor.

Video oyun sektörünün köklü isimlerinden Square Enix, sevilen oyunlarından olan Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age'in yeni bir sürümü üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 4 Aralık tarihinde piyasaya sürülecek yeni oyun, Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition olarak isimlendiriliyor. Oyuncuların heyecanını bastırmak isteyen geliştirici ekip şimdi, oyunun küçük bir demosunu Xbox One, PlayStation 4 ve PC için kullanıcıların hizmetine sundu. Square Enix tarafından yapılan açıklamalara göre demo sürüm, oyunun giriş bölümlerinin tamamını kapsıyor. Üstelik oyuncular, demo sürümdeki dosyalarını da tam sürüme aktarıp, oyuna kaldıkları yerden devam edebilecekler. Sadece bu avantajla yetinmeyen Square Enix, tam sürümde oyuncuların işine yarayacak olan geliştirme ekipmanlarının da demo sürümle oyunculara verileceğini söylüyor. Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition, oyunun orijinal versiyonundan çok daha gelişmiş özelliklere sahip. Bu bağlamda oyuncular, 4 Aralık'ta piyasaya sürülecek yeni sürümle birlikte onlarca yeni yan göreve, yeni bir iki boyutlu oyun moduna, yeni canavarlara, bazı yeni Draconian Quest ayarlarına ve bir de Fotoğraf Modu'na sahip olabilecekler. Yayınlanan demo sürüm, tüm bu yeniliklerin ufak bir versiyonunuzu yaşamanıza imkan tanıyacak. İLGİLİ HABER Steam İncelemeleri 'Çok Olumlu' Olan Oyun, Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu Oyunun demo sürümlerine PC, Xbox One ya da PlayStation 4 için ücretsiz olarak sahip olabiliyorsunuz. Eğer şu sıralardaki modunuz Dragon Quest XI'se yeni sürümün PC demo sürümüne burada, PlayStation 4 demo sürümüne burada ve Xbox One demo sürümüne de burada bulunan bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz. Bu arada, oyunun tam sürümünün PC için 209 TL karşılığında satışa sunulacağını belirtelim.

Kaynak : https://www.destructoid.com/stories/dragon-quest-xi-s-has-a-10-hour-definitive-edition-demo-on-pc-ps4-and-xbox-one-608777.phtml

