Ken Block, sıra dışı araç koleksiyonuna en ilginç parçasını eklemeye hazırlanıyor. Gymkhana Ten adı verilen ilginç araç, 914 beygir gücünde bir kamyonet. Evet, tam 914 beygir!

Neredeyse 2 yıldır üzerinde çalışılan yeni Gymkhana'ya, Ken Block ve Ford işbirliğinin en yeni ürünü demek yanlış olmaz. Block’un babasına ait olan 1977 model Ford F-150‘den devşirilen araç, üzerindeki modifikasyonlar ile resmen yeniden doğdu.

Bu Nasıl Bir Güç?

Ford GT’nin Le Mans versiyonunda kullanılan 3.5 litrelik çift turbolu EcoBoost V6 motoru tercih edilen araç, 914 beygir gücü ve 952 Nm tork gibi devasa değerler sunuyor. Toyo Tires sponsorluğundaki 20 inçlik performans lastikleri ve Sadev üretimi 6 ileri şanzımanı ise devasa gücü yola aktarmaya yardımcı oluyor.

Oldukça basık süspansiyonlara sahip olan yeni drift canavarı, ağırlık dengesini korumak adına askeri sınıf alüminyum kaporta ile kaplanmış. Aracın kasa kapağında yer alan geniş spoyler ise dikkat çeken başka bir unsur olarak yer alıyor. Son olarak özel bir videosu yayınlanan aracın ilk şovunun 7 Aralık tarihinde izlenebileceğini belirtelim.