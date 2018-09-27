Drone da Değil Uçak da: Karşınızda Uçan Araba

Jetgiller'i gıpta ederek izlediğimiz günler çok geride kaldı. Yakın gelecekte, bu habere konu olan uçabilen spor arabalar bizleri bekliyor olacak.

Tüm hikaye eski bir dansçı olan Kyxz Mendiola'nın trafik çilesinden bunalması ile başladı. 6 yıl önce uçan bir araba yapma fikriyle çıkagelen Mendiola, bunca çabanın ardından amacına ulaşmışa benziyor.

Mendiola'nın, 'Koncepto Millenya' adını verdiği araç, ilk kez geçtiğimiz pazartesi günü basına açık bir gösteriyle görücüye çıktı. Araç, yaklaşık 10 dakika boyunca Mendiola ile birlikte havada durmayı başardı. Mendiola, yaptığı açıklamada, 'Her şey mükemmeldi. Onca çabanın karşılığını aldım' diye konuştu.

Konsepto Milenya, toplamda 100 kilogram ağırlığında ve 5 lityum-iyon batarya ile çalışıyor. Aracın ulaşabileceği maksimum yükseklik 6 metre ve 60 km/s hıza ulaşabiliyor. Mevcut batarya ile sadece 10 dakika gökyüzünde kalabilen aracın bebek adımları attığını söylemek zor değil. Ancak yakın gelecekte bizleri nelerin karşılayacağına da bir ışık tutuyor.