Drone Teknolojisiyle Uçan Araba Üreten Genç Mühendis (Video)

Drone teknolojisini baz alarak tek kişilik uçan araba üreten Filipinli genç mühendis, Koncepto Milenya adını verdiği aracının test görüntülerini paylaştı.

Teknolojinin gelişmesiyle hayatımızın her alanına giren dronelar, günümüzde her geçen gün bir başka iş kolunda karşımıza çıkarak adeta kendi sektörünü yaratmış durumda. Drone teknolojisini baz alan Filipinli bir genç, yerden tam 8 metre yükselebilen kişisel uçan arabasını görücüye çıkardı. Test sürecini başarıyla atlatan genç mühendis Kyzx Mendoza, bir video ile “Koncepto Millenya” ismini verdiği aracının çalışır durumda olduğunu kanıtladı.

Projesinin ilk adımlarını 6 yıl önce atan genç, projesini arkadaşlarına anlatarak bir grup destekçi kazandı. Ekibiyle beraber hummalı bir çalışma sonucu amacına ulaşan Kyzx: “ Projeye başladığım süreçte Koncepto Millenya’yı üretmek benim için bir hayaldi, özellikle bulunduğumuz bölgenin hava şartları düşünüldüğünde aracımızı test etmek dahi oldukça zorlu bir süreçti. Nihayet başarıya ulaştık, umarız aracımız insanlar tarafından beğenilir.” açıklamasında bulundu.

Ekibiyle birlikte oluşturduğu ilk tarasımdan da bahseden genç mühendis, ilk etapta geliştirdikleri aracın uzaktan kumandayla yönetilen ve yerden yalnızca birkaç cm yükselen büyük bir oyuncağa benzediğini belirtti. Zaman içerisinde projesini geliştirerek bugünlere gelen Kyzx ve arkadaşları, karbon fiber yapılı tek kişilik araçlarının son derece kullanışlı olduğunu belirtti.

Söz konusu aracın kabaca teknik detaylarına geldiğimizde ise; Koncepto Millenya iki buçuk saatte tam şarja ulaşarak 15 dakika boyunca yere inmeden yolculuğa izin veriyor ve yerden 8 metre kadar yükseğe havalanabiliyor. Aynı zamanda yedek batarya haznesi de bulunan modern drone, acil durumlarda yedek bataryası ile bir süre daha havada kalabiliyor. Teorik olarak düşünüldüğünde bu haliyle bile aracı trafikte kullanmak mümkün.

Yeni hedeflerinin daha gelişmiş iki kişilik bir drone olduğunu belirten Kyzx, projesinin yatırımcılara açık olduğunu ve her türlü destekten onur duyacağını belirtti.