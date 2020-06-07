Dropbox, Yeni Uygulaması Dropbox Password’ü Duyurdu

Dropbox, yeni şifre yönetici uygulaması Dropbox Password’ü duyurdu. Oldukça gelişmiş güvenlik metotları ile birlikte şifrelerinizi uygulama üzerinde saklayabilecek, çözülmesi oldukça zor şifreler üretebilecek ve bunlarla otomatik giriş yapabileceksiniz.

Dropbox, milyonlarca kullanıcısı olan online bir depolama uygulaması. Şirket, yeni şifre yönetici uygulaması Dropbox Password’ün özel bir beta versiyonunu duyurdu. Şu an için uygulama, Google Play Store üzerinde yayınlanmış durumda.

Yeni paylaşılan uygulama, standart bir şifre yönetme uygulaması özelliklerini taşımasından farklı olarak, sakladığı kullanıcı adı ve şifre verileri ile otomatik giriş yapabilme kabiliyetine sahip. İsteğe bağlı olarak kuvvetli şifreler de oluşturabileceğiniz bu programda, verilerinizi güvenli bir şekilde saklayıp her seferinde giriş yapmak için kullanıcı adı ve şifrelerinizi tekrar girmek zorunda kalmayacaksınız.

Dropbox Password, Google Play Store’da kullanıcılara sunuldu

Kullanıcılar hesap bilgilerini ‘sıfır bilgi şifreleme’ teknolojisi ile koruyabilecek. Sıfır bilgi işleme kısaca, sizle ilişkilendirilmiş verilere, kullandığınız servis sağlayıcılarının bile erişememesidir. Bu şekilde, önemli hesaplarınız hackerlardan korunacak ve gözünüz arkada kalmayacak. Uygulamayı kullanmak için yeni bir kullanıcı adı ve şifre mi oluşturmanız gerektiği, yoksa Dropbox hesap bilgilerinizle mi girmeniz gerektiği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Dropbox uygulamasını, halihazırda dosyalarını yedeklemek için kullanan kullanıcılar var. Fakat kullanmayan kullanıcılar için, tüm şifrelerini bir yere toplamak biraz ağır gelebilir. Dropbox bu konuda bir geliştirme yapmış ve eğer bir Dropbox kullanıcısıysanız, iki adımda doğrulama metodundan yararlanabileceksiniz. Bu şekilde güvenlik konusunda hiçbir endişeniz kalmamış olacak.

Dropbox kullanıcıları, güvenlik için hesaplarında akıllı telefonlarıyla iki faktörlü doğrulama teknolojisini eşzamanlı kullanabiliyorlar. İsterlerse küçük bir anahtar görünümündeki USB güvenlik anahtarını, bilgisayarındaki fiziksel USB girişlerinden birine takarak güvenlik konusundaki sıkıntılarına kökten çözüm de bulabiliyorlar.

Dropbox bu metodunu, 2012 yılında 68 milyon kişinin verilerinin çalınması ve dijital ortamda satılmasından sonra geliştirdi. Şirket, kullanıcıların şifrelerini değiştirmesini isteyene kadar ise bu sızıntı hala gün yüzüne çıkmamıştı. Bağımsız bir güvenlik analisti Graham Cluley, açıklamalarında Dropbox’ın, yeni şifre yönetme uygulamasında iki adımda doğrulama metodunu izlemesini gerektiğini belirtti.

Dropbox Password uygulamasının tüm kullanıcılar tarafından mı kullanılacağı yoksa ücretli abonelerinin kullanımına mı sunulacağı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Ama ekran görüntülerinden de anlaşıldığı üzere, premium kullanıcıların kullanımına sunulacağını tahmin ediyoruz. Şu an için ise uygulamanın beta sürümüne, belli Dropbox kullanıcılarının erişebildiğini ekleyelim.