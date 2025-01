DualSense'in birçok özelliğini taşıyan The Competitor adındaki yeni oyun kumandası CES 2025'te tanıtıldı.

Hyperkin, CES 2025'te Xbox ve PC oyuncuları için geliştirdiği yeni nesil kablolu oyun kumandası The Competitor'ın güncellenmiş versiyonunu tanıttı.

Daha çok rekabetçi oyuncuları hedefleyen bu model, PlayStation 5’in DualSense tasarımından ilham alan özellikleri ve yenilikçi teknolojisiyle dikkat çekiyor.

The Competitor'u özel kılan özellikleri neler?

The Competitor, önceki modelinde olduğu gibi Xbox oyun kumandalarından farklı olarak simetrik analog çubuk yerleşimine sahip. Bu tasarım, PlayStation oyun kumandalarının tarzını benimseyerek hem estetik hem de ergonomik bir yenilik sunuyor ancak bu modelin asıl öne çıkan özelliği, analog çubuklarda ve tetiklerde kullanılan Hall Effect teknolojisi. Bu manyetik sistem daha hassas bir oyun deneyimi sunarken, yaygın bir sorun olan drift sorununu tamamen ortadan kaldırıyor.

Hyperkin, yeni modelinde DualSense’den ilham alan beyaz-siyah renk temasını tercih ederken, yön tuşlarındaki her bir tuşun ayrı tasarlanması ve içe dönük tuş yapısı yine DualSense esintilerinden oluşuyor.

Hyperkin, retro oyun tutkunları için ürettiği The Duke ve The DuchesS modelleriyle geçmişte de adından sıkça söz ettirmişti. Şirketin The Competitor oyun kumandasının fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmış değil.

