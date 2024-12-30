Xbox'ın yeni konsolu için geliştirdiği iddia edilen yeni oyun kumandası için almış olduğu bir patent ortaya çıktı.

Microsoft’un yeni nesil Xbox oyun kumandası hakkında heyecan verici detaylar ortaya çıkmaya başladı. Daha önce “Sebile” kod adıyla anılan bu cihaz, Eylül 2023'teki dev Xbox sızıntısında gündeme gelmişti. Şimdi ise bahsi geçen oyun kumandasının hâlâ geliştirilmekte olduğu ve “yeni nesil Xbox konsolu” için hazırlandığı bildiriliyor.

Daha da önemlisi Microsoft'un aldığı yeni bir patent, bu oyun kumandasının neler sunacağına dair önemli ipuçları veriyor. Patent, özellikle dokunsal geri bildirim (haptik geri bildirim) teknolojisindeki yeniliklerle dikkat çekiyor. Bu teknoloji, hem eski hem de yeni oyunlarda farklı frekanslarda dokunsal geri bildirim sağlayarak oyunculara çok daha zengin bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor.

DualSense'den alıştığımız motorlar yer alacak

Patentte belirtilene göre yeni oyun kumandasının içinde hem oyunlarla uyumlu “düşük frekanslı” bir haptik motor, hem de “yüksek çözünürlüklü” dokunsal geri bildirim sağlayabilen bir motor yer alacak. Bu motor, eski oyunlar için 20 Hz’de çalışarak klasik titreşim efektlerini simüle edebilecek. Aynı zamanda yeni oyunlar için 80 Hz’de daha gelişmiş bir dokunsal geri bildirim sunabilecek.

Patent ayrıca bu teknolojinin aynı oyun içinde farklı durumlarda hem eski hem de yeni tip dokunsal geri bildirimleri bir arada kullanabileceğini gösteriyor.

Her ne kadar bu tür patentler zamanı geldiğinde doğrudan hayata geçirilmiyor olsalar da Microsoft'un hâlihazırda bir oyun kumandası üzerinde çalıştığını göz önünde bulundurmak gerek.