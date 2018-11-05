Dünya Drone Yarışlarını 11 ve 15 Yaşındaki İki Çocuk Kazandı

Bu yıl 3. kez düzenlenen Dünya Drone Yarış Şampiyonası, rakiplerinin arasından sıyrılmayı başaran iki yetenekli çocuğa şahitlik etti.

Dünya Havacılık Federasyonu (FAI) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen, Dünya Drone Yarışları Şampiyonası'nı erkeklerde 15 yaşındaki Rudi Browning, kızlarda ise 11 yaşındaki Taylandlı genç Wnraya Wannapong kazandı. Her iki genç de 24 bin dolarlık ödülün sahibi olarak altın madalyayı evine götürmeye hak kazandı.

Çin'de düzenlenen şampiyonada pilotlar, drone'larını özel bir kulaklık ve kamera setiyle takip ediyorlar. Böylece yarış alanında karışıklık yaşanmamış oluyor. Ödül töreninden sonra mutluluklarını gizlemeyen gençler, bu ödülü almak için çok çalıştıklarını söylediler.

11 yaşındaki Wannapong, koçluğunu babasının yaptığını ve gelecek sene de ödüle aday olacağını söyledi. Wannapong, antrenman yapmak için okuldan sonraki her vaktini drone ile geçirdiğini belirtti. Ayrıca okul olmayan günlerde başka hiçbir şeyle ilgilenmediğini de sözlerine ekledi.