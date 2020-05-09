Dünya Genelinde Ölümcül Nem ve Isı Kombinasyonları Görülüyor

Bilim insanlarının son zamanlarda dünyadaki nem ve ısı dengesi üzerine pek çok çalışma yürüttüğü ve birçok yeni bilgiyi açığa çıkardığı biliniyor. Yapılan yeni bir araştırma, korkulan düzeydeki nem ve ısı kombinasyonlarının dünya üzerinde hâlihazırda var olduğunu ortaya çıkardı.

Çoğu kişi, nemli havadaki sıcaklığın kuru havaya göre daha fazla etkili olduğu bilgisine sahiptir ve dünyanın ilerleyen senelerde iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi etkilerden dolayı insanlar için tehlikeli sayılacak nem seviyelerini göreceği söyleniyor. Bunun sonucunda ortaya çıkan koşullarınsa ekonomileri tahrip edip insanların hayatta kalmasını zorlaştırabilecek fizyolojik sınırları aşacağına inanılıyor ancak bilim insanlarının bu konuda yeni bir tespiti var: Bu durum zaten yaşanıyor.

Yeni yapılan ve sonuçları açıklanan bir çalışmaya göre dünya üzerinde yukarıda saydığımız etkilerin çok sert hissedildiği bazı bölgeler zaten mevcut. ABD Körfez bölgesi de dâhil olmak üzere Asya, Afrika, Avustralya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika bölgelerinde eşi benzeri görülmemiş aşırı ısı ve nem kombinasyonları tespit edilmiş durumda. Aynı zamanda uzmanların açıklamasına göre Basra Körfezi boyunca da teorik olarak insanın hayatta kalmasını zorlaştırabilecek bir düzineden fazla nem ve ısı kombinasyonu tespit edildi.

Küresel ısınmayla beraber hissedilen etki artacak:

Araştırmacı Colin Raymond’ın başyazar olduğu çalışmanın bu hafta Science Advances dergisinde yayınlandığını da ekleyelim. Araştırmada yer alan bilim insanları, önceki çalışmaların günümüzden on yıllar sonra gerçekleşeceğini ileri sürdüğü durumun şu anda bazı bölgelerde zaten yaşanıyor olduğu konusunda hemfikir. Aynı zamanda araştırmacılar, bu olayların şu an kısa süreler için kayıt altına alınsa da küresel ısınmanın doğrudan etkisiyle sıklaşacağı konusunda uyarıyor.

Araştırmacılar konuyla ilgili bazı veriler de paylaştı. Açıklanana göre en ölümcül noktalar Suudi Arabistan’ın Dhahran ve Dammam şehirleri, Katar’ın başkenti Doha ve 3 milyondan fazla nüfusa sahip Birleşik Arap Emirlikleri şehri Ras Al Khaimah. Bunun yanında yapılan başka bir çalışma da dünyanın bazı bölgelerinin sürekli olarak dayanılmaz ısıya ulaşmaya beklenenden daha yatkın olduğunu ortaya çıkardı. Bu çalışmalardan sonra küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi iki çok önemli konu dünya gündeminde tartışılmaya devam edecek gibi duruyor ve bu sırada gözler uzmanların yapacağı yeni araştırmalara çevrilmiş durumda.