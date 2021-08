Dünya'nın Manyetik Alanı 200 Milyon Yılda Bir Güç Kaybediyor

Liverpool Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırma, Dünya'nın manyetik alanının 200 milyon yılda bir gücünü kaybettiğini ortaya koydu. Bu manyetik alan, gezegenimizi Güneş patlamalarından korumakta.

Liverpool Üniversitesi'nde yürütülen yeni bir araştırmanın bulguları, Dünya'nın manyetik alanının gücünün yaklaşık 200 milyon yıllık uzun döngüsüne dair daha fazla kanıtlara ulaşılmasını sağladı.

Araştırmacılar, jeomanyetik alanın gücünü ölçmek için Doğu İskoçya'da bulunan antik lav akıntılarından alınan kayaç numuneleri üzerinde termal ve mikrodalga düzeyde (Liverpool Üniversitesi'ne özgü bir teknik) paleomanyetik analizler gerçekleştirdiler. Çalışma, yaklaşık son 80 yılda toplanan, 200 ila 500 milyon yıl öncesine dayanan numunelere ait tüm ölçümlerin güvenilirliğini de analiz etti.

Mevcut jeomanyetik alan gücü yüz milyonlarca yıl öncesine göre en az dört kat yüksek

Çalışma sonucunda, 332 ila 416 milyon yıl önce, bu kayalardaki jeomanyetik alanın gücünün, bugünkünün dörtte birinden daha az olduğu ve yaklaşık 120 milyon yıl önce başlayan ve manyetik alanın düşük güçte olduğu bir döneme benzer güçte olduğu sonucuna varıldı. Araştırmacılar bu dönemi “The Mid-Palaeozoic Dipole Low (MPDL) (Orta Paleozoyik Dipol Düşük)” olarak adlandırdılar.

Proceedings of the National Academy of Sciences'da yayınlanan araştırma, dünyanın manyetik alanının gücünün döngüsel olduğu ve her 200 milyon yılda bir zayıfladığı teorisini desteklemekte ki bu teori, 2012 yılında Liverpool'da gerçekleştirilen bir araştırmayla ortaya atılmıştı. 2012 yılında 300 milyon yıl öncesine ait, alan gücüne dair güvenilir veriler az olduğu için bu yeni çalışma önemli bir zaman boşluğunu dolduruyor.

Jeomanyetik alan, Dünya'yı güneş patlamalarından koruyor

Dünya'nın manyetik alanının, gezegenimizi ölümcül güneş radyasyonu patlamalarından korumak gibi çok hayatî bir önemi var. Bu alan hem zaman hem de uzayda güç ve yön açısından tamamen sabit bir durumda değil ve önemli etkiler sonucunda kendini tersine çevirme yeteneğine sahip.

Jeomanyetik alan gücünde geçmişte yaşanan değişimlerin ortaya çıkarılması ise yüz milyonlarca yıl boyunca Dünya'nın derinlerinde gerçekleşen süreçlerin değişikliğe uğradığını gösterdiği ve gelecekte bu alanın nasıl dalgalanabileceği, değişebileceği veya tersine dönebileceği konusunda ipuçları sağlayabileceği için önemli bir husus.