Dünya Üzerinde Kullanımda Olan En Pahalı 8 Uçak

Dünyanın en lüks ve hızlı ulaşım aracı olan uçaklar, bununla beraber paralarıyla da dikkat çekiyor. Bugün sizlere, dünyanın en pahlaı 8 uçağını listeledik.

Son 100 yılın en büyük teknolojik gelişmeleri bilgisayar ve ulaşım sektöründe oldu. Ulaşım konusunda tren ve gemi ile başlayan ilerlemeler, araba ve en önemlisi uçak ile devam etti. Son yıllarda uçak sektöründe olan ilerlemeler, bu muhteşem ulaşım araçlarının fiyatlarına da yansıdı. Biz de sizlere dünyanın en pahalı uçaklarını listeleyeceğiz. Bu uçaklar, konforu, aldığı yolcu sayısı ve hızlarıyla milyon dolarlar değerinde.

Boeing 747-8 VIP - 153 milyon dolar

Hong Konglu milyarder Joseph Lau’ya ait olan bu uçak, konforu ön planda tutarak en son teknolojiyle geliştirildi. Uçak, Dreamliner ismiyle de anılıyor.

BOEING 747 - 400 CUSTOM - 220 milyon dolar

Suudi Arabistan Prensi El-Velid bin Talal’ait bu özel uçak, Boeing 747-400’ün tasarımsal olarak yenilenmiş hali. Uçağın içinde iki lüks yatak odası, 14 kişilik yemek masası gibi özel bölümler yer alıyor. Uçağın en ilginç yanı ise, ortasında bir taht bulunması.

E-2D ADVANCED HAWKEYE – 232 milyon dolar

ABD donanmasına ait uçak, gelişmiş radar sistemine sahip. Uydu haberleşme yeteneğiyle de dikkat çeken uçak, en zorlu hava şartlarına karşı yoluna devam edebiliyor.

Boeing 747-430 Custom – 233 milyon dolar

Normalde 100 milyon dolara satılan uçak, Brunei Sultanı tarafından alınınca, uçağın bazı bölümlerinde altın kaplamalar kullanıldı. Bu kaplamalar uçağın değerini tam 130 milyon dolar artırdı.

C-17A Globemaster III – 328 milyon dolar

ABD Hava Kuvvetlerinin kullandığı en büyük askeri nakliye uçağı olan C-17A, Boeing tarafından geliştirildi. Stratejik görevlerde ikmal görevlerini üstlenen bu uçak, hem asker hem de kargo taşıma işlemlerinde yer alıyor.

F-22 Raptor – 350 milyon dolar

Dünyanın en pahalı muharebe uçaklarından biri olan F-22 Raptor, 5. nesil savaş uçağı olarak kabul edilir. Uçak, Lockheed Martin şirketi tarafından ABD Hava Kuvvetleri’ne özel olarak geliştirilmiştir.

Airbus A380 Custom – 500 milyon dolar

Bu lüks uçak, pek çok yatak odası, yaşam alanları gibi lüks mekanlar barındırırken, 2 tane de araba garajı bulundurur.

B-2 Spirit Stealth Bomber – 2.1 milyar dolar

Dünyanın açık ara en pahalı uçağı olan B-2 Spirit Stealt Bomber, stratejik bombardıman, uçaksavar ve savunma gibi alanlarda gizli teknolojilere sahip. Uçak, aynı zamanda nükleer silah taşımasıyla da dikkat çekiyor.