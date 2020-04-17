Dünyada Yılın Basın Fotoğrafları 2020: İşte Kazananlar

Dünya Basın Fotoğrafları Vakfı, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Dünya'da Yılın Basın Fotoğrafları ve Dünya Basın Fotoğraf Hikayesi yarışmalarının bu seneki kazananlarını açıkladı. Bu yılki ödül töreni COVID-19 pandemisi nedeniyle ertelendi ancak kazanan fotoğraflara haberimizden göz atabilirsiniz.

Merkezi Hollanda’da bulunan bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan Dünya Basın Fotoğrafları Vakfı (World Press Photo) tarafından bu yıl 63. kez düzenlenen Dünya Basın Fotoğrafları yarışmasında kazanan fotoğraflar belli oldu.

Bu yıl, dünyanın dört bir yanındaki 125 ülkeden 4.282 fotoğrafçının katıldığı yarışma, her zamankinden çok daha rekabetçi bir havada geçti. 17 profesyonel fotoğrafçıdan oluşan jüri, birbirinden etkileyici olan 73.996 fotoğraf arasından en iyisini seçmekte bir hayli zorlansa da, 2020 yılının Dünya Basın Fotoğrafı ödülünü Yasuyoshi Chiba'nın Sudan’daki protestolar sırasında çektiği ‘Straight Voice’ (Düz Ses) adlı çalışmasına verdi.

Fotoğrafın arkasındaki hikaye

Kazanan fotoğraf, protesto amaçlı yazdığı şiiri okurken etrafındaki cep telefonları tarafından aydınlatılan genç bir adamı gösteriyor. Müthiş bir perspektife ve duygu yoğunluğuna sahip olan fotoğraf, 19 Haziran 2019'da Hartum, Sudan'da uygulanan karartma sırasında çekildi.

Sudan'daki protestolar, Aralık 2018'de başlamış ve kısa sürede ülke geneline yayılmıştı. Nisan 2019'a kadar protestocular başkent Hartum'daki ordu karargahına yakın bir konumda oturma eylemi düzenlediler ve 30 yıl boyunca ülkeyi yöneten diktatör Ömer el Beşir'in yönetiminin sona ermesini talep ettiler.

Geçtiğimiz yıl Sudan'daki gösterilerde yüzlerce insan hayatını kaybetmişti

11 Nisan'da Beşir, askeri darbe ile görevden alındı ​​ve geçici bir askeri hükümet kuruldu ancak halkın protestoları devam etti. 3 Haziran'da hükümet güçleri, silahsız protestoculara ateş açtı. Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda insan öldürüldü.

Yetkililer, elektrik kesintileri uygulayarak ve interneti kapatarak protestoları etkisiz hale getirmeye çalışsalar da, protestocuların askeri yönetime karşı direnişi devam etti. 30 Haziran’da göstericilere yönelik bir başka saldırıya rağmen, 17 Ağustos'ta ordu ile demokrasi yanlısı protestocular arasında bir güç paylaşımı anlaşması imzalandı.

Yılın Dünya Basın Fotoğrafı Hikayesi'ne gelince; bu yılki ödül Romain Laurendeau'nun 'Kho, the Genesis of a Revolt' (Kho, Bir İsyanın Doğuşu) adlı dörtlü çalışmasına gitti. UNESCO raporlarına göre 30 yaşın altındaki insanların yüzde 72'sinin işsiz olduğu Cezayir’deki sosyal yaşamı fotoğraflayan Laurendeau, otoriteye meydan okumaya cesaret ederek, nüfusun geri kalanına eylemlerine katılmaları için ilham veren ve Şubat 2019’da Gülümseme Devrimi olarak da adlandırılan protesto hareketini doğuran Cezayirli gençlerin travmatik hayatına etkileyici bir bakış açısı sunuyor.

Yılın Dünya Basın Fotoğrafı Hikayesi ödülünü kazanan çalışmalar