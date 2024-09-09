Çölün ortasında devasa bir nehir düşünün. Kulağa bilim kurgu filminden bir sahne gibi gelse de Libya’da gerçekleştirilen “The Great Man-Made River” (Büyük İnsan Yapımı Nehir) projesi, bu hayali gerçeğe dönüştürdü. Projenin detaylarını birlikte inceleyelim.

Sahra Çölü’nün derinliklerinden çıkan tatlı suyu, Libya’nın kıyı şehirlerine ulaştırmayı amaçlayan “The Great Man-Made River” (Büyük İnsan Yapımı Nehir), insanın doğaya meydan okuduğu en büyük projelerden biri olarak adını duyurmayı başardı.

Libya hükümetinin, dünyanın sekizinci harikası olarak tanımladığı bu proje gerçekten de dünyanın en büyük su tedarik sistemlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Projenin ilk adımı, 1953 yılında çölün derinliklerinde petrol ararken bulunan dev yeraltı su rezervlerinin keşfiyle atıldı.

Libya hükümeti, buldukları su kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmak amacıyla 1970'lerde fizibilite çalışmalarına başladı ve 1984 yılında projenin inşasına başlayarak ilk aşamasını 1991'de tamamlandı. Toplamda beş aşamada inşa edilmesi planlanan proje, bugün hâlâ devam ediyor ve tamamlanması için yaklaşık 25 yıllık bir süre öngörülüyor.

Projenin 25 milyar dolar gibi devasa bir bütçeye mal olduğu biliniyor.

Proje, suyun olmadığı Sahra Çölü’nü, yer altındaki binlerce yıllık fosil su ile canlandırmayı hedefliyor.

Libya’nın güneyinde yer alan Nubian Kumtaşı Akifer Sistemi'nden çıkarılan su, bu nehir projesi ile toplamda 4.000 kilometreyi bulan boru hatları yardımıyla kıyı şehirlerine taşınıyor.

Söz konusu boru hatları, dünyanın en büyük yer altı su taşıma sistemi olarak biliniyor.

Proje tamamlandığında, günlük 6 milyon metreküpten fazla su taşıyabilecek kapasiteye sahip olması hedefleniyor.

Böylesine büyük bir projede kullanılan teknoloji ve mühendislik çözümleri de gerçekten etkileyici.

Projede kullanılan boru hatları, dünyanın en geniş çaplı su borularından biri olarak tanımlanıyor.

Çapı dört metreyi bulan bu borular, çölün zorlu koşullarında uzun yıllar dayanabilecek şekilde özel olarak tasarlandı.

Ayrıca, devasa su depoları ve pompa istasyonları ile suyun düzenli olarak taşınması ve depolanması sağlanıyor

Özetle, Libya’nın geleceği için hayati öneme sahip olan bu proje, aynı zamanda bir mühendislik başarısı olarak kabul ediliyor.

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