Dünyanın en eski demiryolu döner köprüsü, İngiltere'de keşfedildi. 19. yüzyıla ait olan döner köprü, lokomotiflerin yönünü değiştirmek için kullanılıyordu.

İngiltere'nin Birmingham şehrinde, dünyanın en eski demiryolu döner köprüsü keşfedildi. 19. yüzyıldan kalma olduğu belirlenen döner köprü High Speed 2 (HS2) yüksek hızlı tren yolu inşaatındaki kazılar sırasında keşfedildi.

HS2, yaptığı açıklamada, "Döner köprü, Birmingham'ın merkezinde hizmet veren ve şehrin büyüme döneminde inşa edilen ilk demiryolu terminali olan eski Curzon Caddesi istasyonunun yanında bulundu" ifadelerine yer verdi. 19. yüzyıl mühendisi Robert Stephenson tarafından yapılan döner köprünün, 12 Kasım 1837'de faaliyete geçtiği belirtildi.

Döner köprüler, lokomotiflerin yönünü değiştirmek amacıyla kullanılıyordu ve günümüzde bakım istasyonlarında hala kullanılıyor. Birmingham'daki döner köprü, daha önce yine İngiltere'nin Derby şehrinde bulunan döner köprüden 2 yıl önce inşa edildi ve keşfedilmesiyle artık dünyanın en eskisi oldu.

Londra'yı Birmingham'a bağlayan demiryolu projesi HS2'nin inşaatı sırasında başka bir keşif daha yapılmıştı. Avustralya'ya adını veren İngiliz kâşif Kaptan Matthew Flinders'ın uzun süredir kayıp olan kalıntıları Londra'da keşfedilmişti.