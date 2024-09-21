Dünyanın En Eski Sporu Hangisidir? Binicilik Diyenler En Baştan Elendi!

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Spor, her yaştan insanın günlük rutinleri arasında olması gereken hareketler bütünüdür. Şimdilerde neredeyse saymakla bitmeyecek sayıda spor çeşidi vardır. Ancak bir tanesi vardır ki dünyanın en eski sporudur ve vücuda olan yararları saymakla bitmez.

“Sizce dünyanın en eski sporu hangisidir?” Binicilik, güreş veya yüzme?

Gelin, bu sorunun cevabını verelim.

Koşu, binlerce yıldır varlığını sürdüren en eski spordur.

koşu

Öyle ki bu spor, bir zamanlar tek Olimpiyat etkinliğiydi ve bu spor, dört farklı türde koşu müsabakası içeriyordu.

Ayrıca insanlar, avlanmak ve hayatta kalmak için milyonlarca yıl önce koşma yeteneğini geliştirmek durumundaydı. 

Zaman içinde de koşu hem sporcular hem de sıradan insanlar için dünya çapında en popüler ve erişilebilir bir spor hâline geldi. 

Öte yandan koşu, tüm yaş gruplarında kardiyovasküler kondisyonu iyileştirmeye katkı sağlıyor.

koşu

Ayrıca bilim insanlarına göre; kemik yorgunluğuna, kilo yönetimine, kas gücünü ve koordinasyonu iyileştirmeye, stresi azaltmaya ve ruh sağlığını iyileştirmeye yardımcı oluyor. 

Koşunun en tutarlı şekilde incelenen faydası, kalp sağlığını iyileştirmesi. Çeşitli kardiyologlar koşunun kalbi güçlendirdiğini ve böylece kanın kalbe daha kolay pompalandığını ifade etmekte.

Koşu aynı zamanda kalp atış hızını azaltarak, solunum ve sindirim gibi istemsiz fizyolojik süreçleri düzenliyor ve otonom sinir sistemini de olumlu yönde etkiliyor. Yine koşu, akciğer kapasitesini ve performansını da iyileştirmede en iyi sporlardan biri.

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