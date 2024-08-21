Dünyanın en gürültülü hayvanının hangisi olduğunu hiç düşündünüz mü? Sizce bu bir ağustos böceği, fil ya da başka bir memeli olabilir mi?

Doğa aslında oldukça gürültülü bir yerdir. Örneğin bir ormana ya da hayvanların sayıca fazla olduğu bir yere gittiğinizde ortam nasıl da seslidir öyle değil mi?

Peki en fazla sesi hangi hayvan çıkarır?

Dünyanın en gürültülü hayvanı yarışı, şüphesiz okyanuslarda gerçekleşir.

İspermeçet balinası

Eğer bu sorunun cevabını çeşitli arama motorlarında bulmayı denediyseniz, muhtemelen iki farklı sonuca ulaşmışsınızdır. İspermeçet balinası ve mavi balina.

Mavi balina, dünyanın en büyük canlısı olabilir ancak aslında en yüksek sese sahip canlı, ispermeçet balinasıdır. Yani dünyanın en büyük hayvanı, en fazla sesi çıkarıyor düşüncesi yanlıştır.

Çünkü mavi balinaların maksimum 180 desibele ulaşırken ispermeçet balinaları, 236 desibele kadar ulaşabilir.

Öte yandan sesin yoğunluğunu genellikle desibel cinsinden ölçeriz fakat ses su altında, havadakinden farklı şekilde çalışır.

İspermeçet balinası

Su, havadan daha yoğundur ve ses, suda daha hızlı hareket eder. Bu da işleri bir miktar karmaşıklaştırır. Desibel, metre gibi bir ölçü birimini temsil etmez.

Bunun yerine desibel cinsinden bir basınç değeri, ölçülen basınç ile bir referans basınç arasındaki oranı ifade eder. Aynı zamanda havadaki referans basınç, sudakinden farklıdır.

Daha açık bir ifadeyle bu sudaki 100 desibelin, havadaki 100 desibel ile aynı olmadığı anlamına gelir.

Özetle sudaki desibel ile havadaki desibelin farklı olduğunu ayırt etmek önemlidir ve ayrıca dünyanın en gürültülü ve en yüksek desibele sahip hayvanı, ispermeçet balinasıdır.

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