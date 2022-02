Hayvanlar alemi yırtıcılarından, otçullarına, av olanlardan avcılarına birçok farklı türde hayvana ev sahipliği yapıyor. Ne kadar hayvanlar aleminin avcıları çok olsa da bu avcılardan kaçmayı başaran avlar da bir o kadar çok oluyor.

İşin içine hız girdiğinde konu av veya avcı olmaktan çok hangi hayvan familyasına mensup olduğunuz ile alakalı oluyor biraz. Sonuç olarak bir çitadan düşündüğümüzden çok daha zor gözükse de bunu başarabilen hayvanlar mevcut.

Bu yazımızda ise avından avcısına kadar hayvanlar aleminin en hızlıları kimdir? sorusuna bir cevap vermeye karar verdik ve dünyanın en hızlı hayvanları hakkında bir liste hazırladık.

Dünyanın en hızlı uçan 5 hayvanı:

Altın Kartal

Beyaz Boğazlı İğne Kuyruğu

Delice Doğan

Meksika Serbest Kuyruklu Yarasa

Alaca Doğan

Kuzey Yarımküre’nin en yaygın kartal türü Altın Kartal:

Altın kartallar Kuzey Yarımküre’nin en iyi yırtıcı kuşlarından biridir. Bu kuşlar koyu kahverengidir ve enselerinde daha açık altın-kahverengi tüyler bulunur. Adı da buradan gelmektedir. Altın kartallar avlarını avlamak için güçlü ayaklarını, büyük, keskin pençeleriyle birlikte çeviklik ve hızlarını kullanırlar. Ortalama hızları ise saatte 240 ila 320 km arasında görülmektedir.

Havada vakit geçirmeyi sevmeyen kuş türü Beyaz Boğazlı İğne Kuyruğu:

Beyaz boğazlı iğne kuyruğu, Orta Asya ve güney Sibirya’da üreyen ve güneyde Hint Yarımadası, Güneydoğu Asya ve Avustralya’da kışı geçiren göçmen bir kuştur. Beyaz boğazlı iğne kuyrukları, sağlam, fıçı benzeri bir gövdeye sahip kuşlardır. Beyaz boğaza sahiptirler ve kuyruklarının tabanından yanlara kadar uzanan beyaz bir yama dışında renkleri grimsi kahverengidir. Yatay uçuşta hızlarının saatte 170 km’ye kadar çıktığı hesaplanmıştır.

İlk tanıtımı 1750’lere dayanan Delice Doğan:

Kuş familyasının çizgili türlerinden biri olan Delice doğanlarda yetişkinler, koyu bir taç ve iki kısa siyah bıyık çizgisi ile arduvaz grisidir. Boğazları çizgisiz beyazdır. Baldırları ve kuyruk altı örtüleri çizgisiz kızıl ve alt kısımların geri kalanı sahip oldukları siyah ve beyaz çizgilerle pantolon görünümünü andırırlar. Yavrular ise genel olarak daha kahverengidir, üst kısımları pulludur ve alt kısımlarına doğru çizgili uyluklara ve kuyruk altlarında örtülere sahiptirler. Bu türün genel hızı saatte 160 km olarak görülse de bazen Beyaz boğazlı iğne kuyruklarını geçtikleri görülmüştür.

En çok Kuzey Amerika’da yaşayan memeli türlerinden biri olan Meksika Serbest Kuyruklu Yarasa:

Meksika serbest kuyruklu yarasası Kuzey Amerkia’daki en bol memelilerden biri olarak olarak kabul ediliyor. Ortalama bir yarasa ile aynı boya sahip olan (9cm) bu yarasa türü yatay uçuş konusunda en yüksek hıza sahip hayvan olarak biliniyor. Bunun yanı sıra genellemeye bakıldığında ortalama hızları saatte 162 km’ye ulaştığı iddia edilmiştir.

Tüm hayvanlar aleminin en hızlısı Alaca Doğan:

Alaca Doğan, uçan en hızlı hayvan, en hızlı kuş ve hayvanlar aleminin genel olarak en hızlı üyesidir. En yüksek hızına yatay uçuşta değil karakteristik avlanma duruşuna geçtiği esnada ulaşır. Avlanma hızını ortalama saatte 320 km civarı tutarken bu hızın 389’a kadar çıkabildiği görülmüştür.

Uçan hayvanlar aleminin en hızlı hayvanları bu şekildeydi. Şimdi ise koşarken en hızlı olma ünvanına sahip 5 hayvanı listeleyeceğiz.

Dünyanın en hızlı koşan 5 hayvanı:

Çita

Deve Kuşu

Amerika Antilobu

Keseli Ceylan

Amerikan Çeyrek Atı

Listenin olmazsa olmazlarından Çita:

Çita, kedigiller familyasının bir üyesi olup, diğer memelilerden daha hızlı koşabilmesiyle bilinir. Günümüzde türünün çoğunluğu Güney ve Doğu Afrika’da yaşar. Vücudunda benekler ve gözlerinin altından ağzına ve çenesine inen siyah çizgiler vardır. Bu çizgiler güneş ışınlarını çeker ve böylece diğer yırtıcıların aksine günün en sıcak saatlerinde bile daha rahat bir görüş ile avlanabilirler. Genellikle yüksek hızlarının avantajını kullanarak avlanmayı seven bu türün hızı saatte 109.4 ile 120.7 arasında ölçülmüştür.

Uçmak yerine koşmayı tercih eden kuş türü Deve Kuşları:

Afrika kökenli uçamayan kuş türlerinden birisi olan Deve kuşları görünüşleri ile kolaylıkla ayırt edilebilen bir türdür. Yaşayan kuşlar içerisinde en büyük yumurtalara sahip canlılar olmalarının yanı sıra kendileri de yaşayan en büyük kuşlardır. Genellikle bitki yemeleriyle bilinseler de omurgasızları da yiyebilmektedirler. Uzun bir boyuna ve uzun bir bacağa sahip bu kuşlar saatte 88.7 ile 97.5 km hıza çıkabilmektedirler.

Çatallı Boynuzları ile ün salan Amerikan Antilobu:

Dış görünüşleri ile bir antilobu andırmalarına rağmen Asya’da ve Afrika’da yaşayan antiloplar il akrabalıkları yoktur. Bu yüzden yalnız başlarınana ekstra bir familyaya sahiplerdir. Ortalama bir ceylan büyüklüğünde olan bu türün üst kısımları sarı ile kızıl kahverengi arası değişir ve karın kısımları beyaz olur. Beyaz tüylerini dikerek, birbirlerini tehlikeye karşı uyarmak için işaret verebilirler. Erkeklerin boynuzları kulaklarının iki katına, yaklaşık 25 cm uzunluğa ulaşırken dişilerinin neredeyse hiç boynuzu yoktur. Çok uzun atlayabilme özellikleri ile ön plana çıkan Amerikan antilopları tek sıçrama ile 6 metre zıplayabilmelerinin yanı sıra saatte 88.5 km hıza kadar ulaşabildikleri de hesaplanmıştır.

Güney Afrika’nın ulusal sembolü olan Keseli Ceylan:

Keseli ceylan çok yükseklere sıçramasıyla ünlü bir antilop türüdür. Namibya’daki Kalahari Çölü’nde yaşarlar. Boyları ortalama 75 cm olarak görülür. Adının keseli ceylan olmasının sebebi ise sırtında keseyi andıran bir deri yapısına sahip olmasıdır. Keseli ceylanlar, 3 metre yüksekliğe ve 9 metre uzağa zıplayabilirler ve saatte 88 km hıza çıkabildikleri hesaplanmıştır.

Kısa mesafedeki üstünlükleri ile bilinen Amerikan Çeyrek Atı:

Amerikan Çeyrek Atı kısa mesafede hızlanma konusunda üstün olan bir Amerikan at türüdür. Adı çeyrek mil veya daha kısa yarışlarda diğer türlerini geride bırakma yeteneğine hitaben türetilmiştir. Bugünlerde Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en popüler ırktır ve Amerian Quarter Horse Association, 2014 yılında kayıtlı yaklaşık 3 milyon Amerikan Çeyrek Atı ile dünyanın en büyük ırk kaydıdır. Hem yarış olarak hem de rodeolarda, at gösterilerinde performanslarıyla tanınan bu at saatte 88 km hıza ulaşabilmektedir.